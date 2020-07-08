1:0: первый мяч в ворота "Уфы" забил Деннис Хаджикадунич

В середине первого тайма в матче ФК "Ростов" - ФК "Уфа" счет открыл игрок желто-синих Деннис Хаджикадунич.

Павел Мамаев заработал очередной угловой, а Евгений Чернов мастерски его исполнил. Защитник реализовал идеальную по точности подачу в центр штрафной, где выше всех выпрыгнуть смог именно Деннис Хаджикадунич и по трудной для голкипера "Уфы" Александра Беленова дуге переправил мяч в сетку ворот.

Таким образом счет в игре стал 1:0 в пользу хозяев поля.

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