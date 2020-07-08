2020-07-08T21:20:59+03:00
Спорт

1:0: первый мяч в ворота "Уфы" забил Деннис Хаджикадунич

Гол залетел на 27-й минуте минуте матча
Виктория Никитина
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ФК "Ростов" открыл счет в матче с "Уфой". Фото: ФК "Ростов"ФК "Ростов" открыл счет в матче с "Уфой". Фото: ФК "Ростов"
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В середине первого тайма в матче ФК "Ростов" - ФК "Уфа" счет открыл игрок желто-синих Деннис Хаджикадунич.

Павел Мамаев заработал очередной угловой, а Евгений Чернов мастерски его исполнил. Защитник реализовал идеальную по точности подачу в центр штрафной, где выше всех выпрыгнуть смог именно Деннис Хаджикадунич и по трудной для голкипера "Уфы" Александра Беленова дуге переправил мяч в сетку ворот.

Таким образом счет в игре стал 1:0 в пользу хозяев поля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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