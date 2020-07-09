Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 9 июля 2020 года: от опасной инфекции скончались еще три человека

В Ростове-на-Дону на 25 июня прирост за сутки - 94 человека.

Статистика по Ростовской областиФото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 10 350 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 94 новых случая заболевания. В тяжелом состоянии находятся 33 человека. Врачи не смогли спасти жизни уже 149 дончан. Выздороветь удалось уже 7 383 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 246,3. Коэффициент распространения инфекции – 0,99.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 23 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (48), Волгодонске (6), Красносулинском (6), Миллеровском (5) районах, Батайске (3), Шахтах (3), Мясниковском (3), Зерноградском (2), Кагальницком (2), Морозовском (2), Тарасовском (2), Аксайском (1), Волгодонском (1), Гукове (1), Звереве (1), Таганроге (1), Дубовском (1), Кашарском (1), Константиновском (1), Мартыновском (1), Неклиновском (1), Орловском (1) и Чертковском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 25,5% - в возрасте от 18 до 45 лет, 47,9% - от 46 до 65 лет, 19,2% - от 66 до 79 лет, 5,3% - старше 80 лет, 2,1% - дети. В стационарах содержатся 635 пациентов. Загруженность коечного фонда составляет 29,4%.

Новыми жертвами коронавируса стали 41-летний мужчина с гипертонической болезнью и заболеванием почек, нарушением обмена веществ, который поздно обратился за медицинской помощью; 60-летняя женщина с заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями и 74-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с неврологическими осложнениями.

Врачи следят за состоянием 7 220 человек, из них на самоизоляции дома – 7 173. Сняты с медицинского учета 53,4 тысячи человек. За весь период за помощью к врачам обратились 60,7 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 3 791 тест на коронавирус. За весь период было проведено 281,6 тысячи исследований.

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