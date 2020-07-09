Ветер с севера и облачность: какая погода ожидает ростовчан 9 июля

После аномальной жары в Ростове наконец-то стало прохладнее. На палящее солнце налетели тучи. А после вчерашнего дождя на улице и вовсе посвежело. Кроме того, увеличился и процент влажности воздуха.

В утренние часы будет уже достаточно прохладно - +20...+29, днем столбик термометра достигнет отметки +28...+39. И совсем немного температура упадет к вечеру +24...+27. С утра и до вечера, по прогнозам синоптиков, будет стоять облачная погода. Осадков сегодня не ожидается.

Ветер сегодня сменит три направления: западное, северо-западное и северное. Скорость его порывами будет достигать 7-12 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня будет подстерегать влажность, к счастью, видимость ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление начнет резко расти вверх и составит 749-754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 36 до 83%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Температура днем не поднимется выше 35 градусов.

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