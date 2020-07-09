2020-07-09T14:03:34+03:00
Общество

В Новочеркасске задержали двух полицейских, подозреваемых в получении взятки

По предварительным данным, сотрудники планировали получить деньги за сокрытие преступления
Михаил Стрижев
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По предварительным данным, сотрудников задержали во время получения взятки.По предварительным данным, сотрудников задержали во время получения взятки.Фото: Тимур ХАНОВ
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В Новочеркасске задержали двух полицейских по подозрению в получении взятки. Эту информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

По предварительным данным, сотрудников уголовного розыска задержали при получении 150 тысяч рублей. Эту сумму полицейским планировали заплатить за сокрытие преступления. Задержанных уже уволили из органов внутренних дел.

Сотрудники уволены по отрицательным мотивам. По результатам служебной проверки их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - прокомментировали в донском ГУ МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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