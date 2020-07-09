2020-07-09T17:56:43+03:00
Общество

Донского полицейского могут лишить родительских прав на пятерых детей от четырех жен за то, что не общается с ребятами

Одна из них уже подала в суд и написала жалобу генералу главка
Юрий ПОЗДНЯК
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Дончанка подала на бывшего мужа в судДончанка подала на бывшего мужа в судФото: Дмитрий БУЛАТОВ
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Репутация сотрудника ГУ МВД по Ростовской области оказалась под угрозой после того, как экс-жена пожаловалась на старшего инспектора штаба главка руководителю областной полиции, генералу Олегу Агаркову.

По словам Ирины (имя изменено - прим. ред), 13 лет назад она вышла замуж за молодого красавца в погонах. В браке у них родился сын. Но вскоре семья распалась.

По словам Иры, после развода мужчина прекратил принимать какое – либо участие в жизни сына. Не интересовался его здоровьем, не общался с ним и не звонил.

- За все эти года ребенок видел отца дважды. А когда сыну был год, бывший устроил погром в доме из-за того, что я попросила принимать участие в воспитании мальчика,- продолжает дончанка.

После этого Ира уже никогда ни о чем не просила бывшего. За исключением одного раза. В 2016 году в доме случился пожар. Женщина тогда попросила экс-мужа приютить на время сына. Но услышала сухое «нет».

Отчаявшись верить в то, что у мужчины когда-нибудь вспыхнут отцовские чувства, Ирина подала иск в Ворошиловский районный суд на лишение мужчины родительских прав.

А также написала письмо донскому генералу Олегу Агаркову.

В своем обращении мать просит провести служебную проверку и наказать бывшего возлюбленного за аморальное поведение.

«Я не одна такая»

- Самое страшное, что страдает не только мой ребенок. После меня у него было еще три жены,- рассказала женщина.

И каждая из них родила. Сейчас у мужчины пятеро детей. С последней супругой он тоже не живет.

Ирина уверяет, что с остальными детьми муж тоже не общается.

- Он меняет адреса, чтоб никто из женщин его не трогал. Очень хочется справедливости. Возможно, другие жены тоже лишат его родительских прав, - подытожила она.

ИСТОЧНИК KP.RU

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