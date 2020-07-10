Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 10 июля 2020 года:

В Ростове-на-Дону на 25 июня прирост за сутки - 91 человек.

Статистика по Ростовской областиФото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразился уже 10 441 человек. По последним данным Роспотребнадзора, был зафиксирован 91 новый случай заражения. В тяжелом состоянии находятся 32 человека. Врачи не смогли спасти жизни уже 152 дончан. Выздороветь удалось 7 610 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 248,5. Коэффициент распространения инфекции – 0,99.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 17 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (48), Шахтах (8), Мясниковском (8) районе, Батайске (6), Белокалитвинском (2) районе, Азове (2), Волгодонске (2), Гукове (2), Новочеркасске (2), Таганроге (2), Кагальницком (2), Мартыновском (2), Азовском (1), Аксайском (1), Константиновском (1), Миллеровском (1) и Тацинском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 32,9% - в возрасте от 18 до 45 лет, 49,5% - от 46 до 65 лет, 14,3% - от 66 до 79 лет, 2,2% - старше 80 лет, 1,1% - дети. В стационарах содержатся 608 пациентов. Загруженность коечного фонда составляет 28,3%.

Новыми жертвами коронавируса стали 97-летняя женщина с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, хроническими заболеваниями печени и почек; 54-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с неврологическими осложнениями; 80-летний мужчина с сердечно-сосудистыми заболеваниями с неврологическими осложнениями нарушением обмена веществ.

Врачи следят за состоянием 6 924 человек, из них на самоизоляции в домашних условиях – 6 881. Сняты с медицинского учета 53,9 тысячи человек. За весь период за помощью к врачам обратились 60,9 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 5 035 тестов на коронавирус. За весь период было проведено 286,6 тысячи исследований.

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