Донские власти освободили ТЦ и гостиницы от платы за аренду из-за коронавируса

Губернатор подписан распоряжение, согласно которому вводятся дополнительные меры поддержки для предпринимателей из наиболее пострадавших отраслей в период пандемии коронавируса. От платы за пользование государственной землей освобождаются торговое центры, гостиницы и многие другие. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Эти меры разработаны в плотном сотрудничестве с делом сообществом региона. Главная цель таких послаблений - сохранить и поддержать донских бизнесменов в сложное время.

В 2020 году те предприниматели, которые арендуют землю, находящуюся в государственной собственности, освобождаются от платы за нее. К ним относятся всевозможные торговые точки, ТРЦ, и гостиницы.

Кроме того, уменьшен размер аренды на недвижимость для бизнеса из наиболее пострадавших отраслей. Органы местного самоуправления получили рекомендации от региональных властей освободить от земельного налога владельцев гостиниц и ТЦ. Такую же практику предлагается использовать и муниципалитетам.

Напомним, на этой неделе донской министр здравоохранения Татьяна Быковская сообщила, что не исключает возврата ограничительных мер в регионе. По ее словам, такие жесткие меры может спровоцировать беспечность, с которой люди относятся к пандемии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове назначили нового директора департамента ЖКХ и энергетики

Ранее Максим Неснов занимал должность гендиректора в ростовском «Водоканале» (подробнее)