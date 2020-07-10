2020-07-10T11:41:35+03:00
Общество

Донские власти освободили ТЦ и гостиницы от платы за аренду из-за коронавируса

До конца 2020 года предприниматели не будут оплачивать пользование государственной землей и земельный налог
Дадаян Давид
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Соответствующее распоряжение уже подписал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Фото: правительство РОСоответствующее распоряжение уже подписал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Фото: правительство РО
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Губернатор подписан распоряжение, согласно которому вводятся дополнительные меры поддержки для предпринимателей из наиболее пострадавших отраслей в период пандемии коронавируса. От платы за пользование государственной землей освобождаются торговое центры, гостиницы и многие другие. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Эти меры разработаны в плотном сотрудничестве с делом сообществом региона. Главная цель таких послаблений - сохранить и поддержать донских бизнесменов в сложное время.

В 2020 году те предприниматели, которые арендуют землю, находящуюся в государственной собственности, освобождаются от платы за нее. К ним относятся всевозможные торговые точки, ТРЦ, и гостиницы.

Кроме того, уменьшен размер аренды на недвижимость для бизнеса из наиболее пострадавших отраслей. Органы местного самоуправления получили рекомендации от региональных властей освободить от земельного налога владельцев гостиниц и ТЦ. Такую же практику предлагается использовать и муниципалитетам.

Напомним, на этой неделе донской министр здравоохранения Татьяна Быковская сообщила, что не исключает возврата ограничительных мер в регионе. По ее словам, такие жесткие меры может спровоцировать беспечность, с которой люди относятся к пандемии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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