В парламенте Дона обсудили федеральный законопроект об удаленной работе

В Законодательном собрании Ростовской области состоялось заседание круглого стола, на котором депутаты совместно с экспертами обсудили проект нового федерального закона об удаленной работе. Данный законопроект призван защитить трудовые права граждан, перешедших полностью или частично на надомную работу.

ЗАКОНОПРОЕКТ ДЛЯ ФРИЛАНСЕРОВ И «УДАЛЕНЩИКОВ»

Ииициатива вносится на рассмотрение в российский парламент представителями партии «Единая Россия»: членами Совета Федерации Валентиной Матвиенко, Андреем Турчаком, Андреем Клишасом, Инной Святенко, а также депутатами Госдумы Вячеславом Володиным, Сергеем Неверовым, Андреем Исаевым и Михаилом Тарасовым.

По словам председателя донского Заксобрания Александра Ищенко, период ограничительных мер, действовавших по всей стране в апреле и мае, показал необходимость корректировки текста Трудового кодекса Российской Федерации.

- Законопроект, который был внесен нашими коллегами из Совета Федерации и Государственной Думы, исключительно актуален, поскольку он затрагивает важнейшие темы, связанные с регулированием трудовых отношений тех людей, которые работают дистанционно, либо работают вне пределов обычного трудового времени – с девяти утра до шести вечера, - пояснил спикер регионального парламента. - В ходе применения существующего Трудового кодекса в ограничительных условиях стало очевидно, что нормы трудового законодательства должны быть более гибкими. Эти нормы должны учитывать более широкую палитру обстоятельств, в которых оказываются работодатель и работник. И те предложения, которые сформулированы в проекте изменений в Трудовой кодекс, без сомнения, помогут ликвидировать эти правовые пробелы, позволят защитить права граждан, урегулировать принципиальные вопросы организации труда тех, кто работает на «удаленке» и фрилансе.

Как отметил первый зампредседателя Законодательного собрания Ростовской области – председатель комитета по социальной политике Сергей Михалев, российское трудовое законодательство оказалось не готовым к массовому переводу работников на удаленный режим работы, что стало особенно заметным в период пандемии коронавируса.

- Во время самоизоляции более 5 миллионов граждан России работали удаленно, но при этом с точки зрения законодательства очень много вопросов не было решено, - подчеркнул Сергей Михалев.

Действующий кодекс в принципе не предусматривает ситуации временной дистанционной занятости. Сейчас можно заключить традиционный трудовой договор либо договор о дистанционной работе. Временный перевод на «удаленку», к примеру, в случаях эпидемии или нерабочих дней по указу президента совершенно не предусмотрен.

Безусловно, еще до пандемии практиковалась временная дистанционная занятость, основанная чаще всего на устных договоренностях руководителя и подчиненного.При этом нередко складывались ситуации, в которых нечистые на руку работодатели в конфликтной ситуации рассматривали временную «удаленку» как прогул. Или наоборот, недобросовестные работники пытались выставить свой прогул за дистанционную работу.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТСЯ УБРАТЬ ЗА НЕНАДОБНОСТЬЮ, А ЧТО - ДОБАВИТЬ

В новом законопроекте, призванном защитить трудовые права обоих сторон, законодатели предлагают исключить ряд избыточных и уже устаревших норм. В частности, по мнению разработчиков, актуальность утратило само понятие «рабочее место» - из-за отсутствия надобности контроля за тем, где территориально осуществляется дистанционная работа.

Кроме того, предлагается убрать из ТК РФ норматив об обязательном предоставлении работодателю для оплаты больничного оригинала документов лично или заказным путем. Также уйдут в прошлое оформление печатных трудовых книжек.

На смену потерявшим в современном мире свое значение положениям трудового законодательства придут новые нормы. Давайте рассмотрим их по порядку.

Так, инициаторами законопроекта предлагается ввести для законодательного закрепления три новых ключевых понятия: дистанционная работа, временная дистанционная работа и комбинированная дистанционная работа. Также будет оформлена возможность на максимальный переход на электронный документооборот, связанный с «удаленкой».

Помимо этого, уточняются основания расторжения договора с дистанционным работником, а все надомники получат возможность пользоваться трудовым договором о дистанционной работе.

Будут упорядочены время активности и отдыха дистанционного работника. «Удаленщикам» запретят круглосуточно поддерживать связь с работодателем и отвечать на письма и звонки в нерабочее время, а вся сверхурочная работа будет оплачиваться.

Принципиально новым изменением в текст действующего кодекса станет понятие о режиме временной дистанционной работы. В соответствии с ним работник сможет временно исполнять свои трудовые обязательства вне стационарного рабочего места.

Вводятся основания и порядок установления временной дистанционной работы. В их числе - соглашение сторон, производственная необходимость, а также ряд обстоятельств непредвиденного характера. Параллельно упрощается порядок введения режима временной «дистанционки» в случае ряда непреодолимых обстоятельств – например, катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии, эпидемии либо других аналогичных причин.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Итоги заседания круглого стола прокомментировал председатель Федерации профсоюзов Ростовской области Александр Лозыченко.

- Наши профсоюзные юристы работают над тем, чтобы люди, которые работают на «удаленке», по максимуму были защищены. И не только своим трудовым договором, но и коллективным договором. Человек, работающий удаленно, остается членом коллектива, и об этом не надо забывать, - выразил он свое убеждение.

Перспективный законопроект необходимо обсудить в трудовых коллективах и с работодателями, считает вице-президент – исполнительный директор Союза работодателей Ростовской области Виктор Нетесанов.

- У нас есть хороший инструмент – это трехсторонние комиссии, которые тоже регулируют социально-трудовые отношения. Они созданы в соответствии с областным законодательством на всех уровнях – муниципальном, региональном, отраслевом, - рассказал Виктор Нетесанов.

- Без сомнения, участников трудового процесса великое множество. И есть профсоюзы, есть общественные организации, есть представители союзов работодателей. У всех у них есть свои предложения, свои замечания. Очень хорошо, что все они получили возможность изложить свою точку зрения, свое мнение по данному важнейшему вопросу. Без сомнения, Законодательное собрание Ростовской области направит в Государственную Думу предложения, поправки к этому законопроекту. Но то, что должен быть поддержан не вызывает никаких сомнений, - резюмировал Александр Ищенко.