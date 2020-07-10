2020-07-10T08:29:09+03:00
Общество

Ростовчан 10 июля ожидает солнечная, но ветреная погода

Северный ветер принесет горожанам долгожданную прохладу
Виктория Никитина
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В Ростове снова будет солнечноВ Ростове снова будет солнечноФото: Ирина ПОТЕРЯ
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Поднявшийся ветер принесет ростовчанам после аномальной жары хоть немного прохлады. Она задержится в донской столице ненадолго, а потом местных жителей ожидает новый виток жары.

В утренние часы будет уже достаточно прохладно - +16...+17, днем столбик термометра достигнет отметки +24...+29. И совсем немного температура упадет к вечеру +24...+28. В течение всего дня будет светить солнце, но пока будет не особо жарко. Осадков сегодня не ожидается.

Ветер сегодня сменит всего два направления: северо-западное и северное. Скорость его порывами будет достигать 6-12 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не будут подстерегать никакие неприятности и видимость тоже ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление будет продолжать расти вверх и составит 755-757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 26 до 72%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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