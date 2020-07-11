«Смотри, киса, чтобы пальцы тебе не сломали в Сочи»: жене вратаря «Ростова» поступили угрозы в Instagram

Супруга голкипера «Ростова» Сергея Песьякова Ксения сообщила в своем аккаунте Instagram о том, что ей угрожает неизвестный человек. В подтверждение своих слов девушка опубликовала в сторис скриншоты, на которых видны оскорбительные сообщения, написанные ей рассерженным пользователем соцсети.

Гнев фолловера под ником perishkin_vasili блондинка вызвала своей провокационной фотографией, на которой она вместе с подругами показывает неприличный жест в качестве саркастического «поздравления» футбольному клубу «Сочи» после нашумевшей игры с молодежкой «Ростова».

Недоброжелатель пригрозил девушке. Фото: instagram.com/ksenia_peso

Напомним, что матч закончился со счетом 10:1 в пользу команды из Краснодарского края и вызвал огромную волну возмущения среди экспертов и болельщиков. Ксения Песьякова тоже не осталась в стороне и красноречиво выразила свое отношение к этой ситуации.

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- За факи смотри, чтоб пальцы не сломали в Сочи, — мрачно откликнулся на снимок perishkin_vasili.

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Далее этот же пользователь оставил несколько грубых посланий в директ жены Сергея Песьякова. Оценивания фото Ксении с подругой, он намекнул, что знает любимые маршруты девушки, по которым она любит гулять в Ростове-на-Дону.

- По Кировскому (проспекту – прим.) ходишь часто, киса. Чистая собака. Чистые шлюшки, — написал недоброжелатель.

Пользователь соцсети намекнул, что знает, где любит гулять Ксения. Фото: instagram.com/ksenia_peso

Такая настойчивость вместе с явным негативом не на шутку встревожила красавицу. Песьякова даже спросила совета у фолловеров, как ей реагировать на такое поведение.

ksenia_peso Ксения Песьякова и Дарья Карпина

- Откуда в людях это? Вот думаю, мне просто заблокировать или обратиться в службу безопасности ФК «Ростов»? – стала размышлять Ксения на своей страничке в соцсети.

Впрочем, без защиты она не осталась. Аккаунт девушки почти сразу же завалили множеством сообщений от пользователей, которые встали на ее сторону, а вот хейтера, пытавшегося испортить ей настроение, и след простыл.

В итоге, жене Сергея Песьякова написали слова поддержки множество фолловеров. Фото: instagram.com/ksenia_peso

- Стоило мне поделиться с вами некоторыми негативными выпадами в мой адрес, как в ответ я получила просто сотню сообщений со словами поддержки. Я увидела такое количество добрых слов, переживаний, готовых броситься на мою защиту людей. Вы у меня лучшие. Я благодарна каждому, кто отреагировал, - написала растроганная Ксения.