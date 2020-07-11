2020-07-11T22:26:53+03:00
Политика

В парламенте Дона обсудили перспективы развития фермерских хозяйств региона

Есть ряд задач, требующих неотложного решения
ЮРИЙ ВОЛКОВИНСКИЙ
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Один из основных вопросов, волнующих донских фермеров, заключается в необходимости расширения возможностей сбыта производимой сельхозпродукции. Фото: donland.ruОдин из основных вопросов, волнующих донских фермеров, заключается в необходимости расширения возможностей сбыта производимой сельхозпродукции. Фото: donland.ru
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В парламенте Дона в режиме онлайн-видеоконференции состоялось заседание круглого стола, посвященное перспективам развития крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств региона. В нем приняли участие депутаты Законодательного собрания, представители областного правительства и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, а также широкий круг экспертов.

Как отметил заместитель председателя Заксобрания Ростовской области – председатель комитета по аграрной политике Вячеслав Василенко, деятельность по совершенствованию нормативно-правовой базы малых форм хозяйствования на селе и реализация мероприятий по их поддержке имеют огромное значение для страны. Он пояснил, что крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства, а также кооперативы являются важнейшими составляющими продовольственной безопасности России.

- Это особенно важно в настоящее время, когда по причине противодействия распространению коронавирусной инфекции, в том числе, были временно остановлены небольшие сельхозпредприятия. Между тем, как показывает практика, именно малые предприятия способны дать новые импульсы росту производства сельхозпродукции и помочь в решении социальных задач, - подчеркнул Вячеслав Василенко.

По словам зампредседателя областного парламента, в течении ближайших шести лет в развитие села в масштабе всей России будет инвестированы большие средства — речь идет о сумме в 1 трлн 491 млрд руб. Помимо этого, на заседании круглого стола было отмечено, что в развитие сельских территорий Ростовской области в 2020-2022 годах будет вложено 3 млрд 765,9 млн рублей из федерального и региональных бюджетов.

При этом в прошлом году на финансовую поддержку малых форм хозяйствования на Дону было направлено 1 млрд. 462,2 млн. рублей. Это весьма существенная поддержка, составляющая почти 40 % от общего финансирования АПК в регионе.

Как уточнили в минсельхозе Ростовской области, крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели используют на праве собственности около 30 % сельхозугодий (2,4 млн. га). В масштабах региона их усилиями обеспечивается производство 35 % зерновых и зернобобовых, 20 % овощей, 13 % мяса и 9 % молока от суммарного объема сельхозпродукции.

Среди актуальных задач, требующих нормативного обеспечения деятельности фермерских хозяйств, на круглом столе были выделены вопросы, связанные с реализацией программ грантовой поддержки, улучшением ветеринарного обслуживания, развитием животноводства и органического земледелия на селе, а также реализацией произведенной продукции и проездом негабаритной техники по сельским автодорогам.

При этом директор Ростовской областной Ассоциации фермеров Дона Вадим Бандурин отметил, что один из основных вопросов, волнующих донских фермеров, заключается в необходимости расширения возможностей сбыта сельхозпродукции для местных хозяйств.

- Если со сбытом растениеводческой продукции проблем у селян практически нет, то с продукцией животноводства и овощеводства ситуация совсем другая. Крупным торговым сетям сегодня наши небольшие фермерские хозяйства, занимающиеся животноводством и овощами, не интересны, - посетовал специалист.

Тем не менее, выход из этой сложной ситуации есть, уверен Вадим Бандурин. Для этого требуется сформировать условия для того, чтобы фермеры могли шире использовать возможности нестационарной торговли – в частности, региональных рынков и ярмарок.

- Это нужно для того, чтобы сельхозкооперативы, в рамках которых объединяются производители, могли прийти со своей продукцией в город, - выразил свою позицию эксперт.

В свою очередь, Вячеслав Василенко пояснил, что необходимость решения обозначенных на круглом столе задач является основой для совершенствования областного законодательства в отношении аграрной сферы. Эти изменения будут нести ощутимый практический эффект.

- Вся наша работа должна быть направлена на продвижение на прилавки магазинов продукции, произведенной на Дону и, соответственно, на повышение благосостояния жителей Ростовской области, - резюмировал Вячеслав Василенко.

Участники заседания приняли решение рекомендовать комитету Заксобрания Ростовской области по аграрной политике рассмотреть предложения областной Ассоциации фермеров Дона по изменению нормативной базы и, в случае необходимости, подготовить предложения по внесению нужных корректив в действующее областное и федеральное законодательство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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