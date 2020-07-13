2020-07-13T10:24:28+03:00
Общество

Грозовые тучи еще сильнее сгустятся над Ростовом 13 июля

Но выпадение осадков ожидается только ранним утром и поздним вечером
Виктория Никитина
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Проливные дожди, ливни и град обрушились на РостовПроливные дожди, ливни и град обрушились на РостовФото: "КП" Архив
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Грозовой фронт снова неожиданно накрыл донскую столицу. Со вчерашнего дня на голову ростовчан раз за разом обрушиваются сильные дожди, ливни и даже град. Но стоит отметить, что при этом всем жара так и не спадает.

В утренние часы будет все еще довольно тепло +21...+22, днем столбик термометра поднимется выше и достигнет отметки +31...+34. И немного жара спадет к вечеру +26...+30. В течение всего дня, по прогнозам синоптиков, ожидается сильная облачность, но вероятность выпадения осадков есть только ранним утром и поздним вечером.

Ветер сегодня сменит четыре направления: северо-восточное, восточное, западное и северо-западное. Скорость его порывами будет достигать 5-11 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня будет подстерегать только влажность. Видимость из-за дождя вечером может снизиться до 8 километров.

Атмосферное давление будет слегка пониженным и составит 745-748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 24 до 75%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Осадки прекратятся только поздним вечером.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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