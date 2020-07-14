2020-07-13T17:52:28+03:00
Общество

Еще один грозовой день ожидает ростовчан 14 июля

Дождь будет лить весь день без перерыва
Виктория Никитина
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На Ростов снова обрушится грозаНа Ростов снова обрушится грозаФото: "КП" Архив
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Гроза не утихнет в донской столице и сегодня. Стихия будет бушевать весь день. В Ростове с самого утра и до позднего вечера будут сверкать молнии и раздаваться раскаты грома.

В утренние часы уже будет довольно тепло +20...+23, днем столбик термометра достигнет отметки +25...+26. Но немного похолодает к вечеру +20...+24. По прогнозам синоптиков, проливной дождь с грозой и градом в Ростове ожидается в течение всего дня.

Ветер сегодня сменит три направления: западное, северное и юго-западное. Скорость его порывами будет достигать 5-17 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня будут подстерегать вода и влажность и видимость ограничится до 1,5-3 километров.

Атмосферное давление будет будет повышаться и составит 745-750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 58 до 95%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Температура воздуха поднимется до +31 градуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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