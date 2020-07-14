2020-07-14T17:47:13+03:00
Общество

Программист из Таганрога превратил серые улочки города в картинные галереи

Мужчина украсил стены зданий портретами знаменитостей
Светлана ЛИСИЦЫНА
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На стене одного из зданий Антон изобразил актера и режиссера Владислава Ветрова. Фото: instagram.com/antontimchenko.art/На стене одного из зданий Антон изобразил актера и режиссера Владислава Ветрова. Фото: instagram.com/antontimchenko.art/
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Простой парень из Таганрога прославился в родном городке тем, что превратил серые улочки в картинные галереи. Антон Тимченко украсил улицы граффити, изображающими известных людей. В его «копилке» — портреты Антона Чехова, Фаины Раневской, Павла Деревянко, Федора Добронравова и других знаменитостей.

«Хотел просто закрасить стену»

Антон Тимченко приехал в Таганрог, чтобы учиться в университете. Он поступил в местный радиотехнический институт управления и получил специальность эксперта по защите информации. На третьем курсе Антон занялся бизнесом — оформлял праздники, продавал шары. Будучи предпринимателем, он нашел себя в творчестве.

— Я хотел закрасить стену здания, располагавшегося возле работы. Потом подумал, что лучше нарисовать на этой стене что-то интересное. Решил, что было бы неплохо сделать портрет известного земляка. На ум пришла актриса из Таганрога Фаина Раневская, —вспоминает Антон.

Одна из первых работ художника — портрет Фаины Раневской. Фото: instagram.com/antontimchenko.art/

Одна из первых работ художника — портрет Фаины Раневской. Фото: instagram.com/antontimchenko.art/

Он работал над изображением почти месяц, но результат стоил того. Начинающий художник получил массу положительных отзывов о портрете. Еще бы, ведь изображение не просто украшало стену, а прославляло талантливую личность из Таганрога.

— Я решил и дальше заниматься творчеством. Так и получился своеобразный проект для города — изображение портретов знаменитых таганрожцев. Позже я нарисовал Антона Чехова, Павла Деревянко и других. Если речь идет о портрете современника, то сначала рассказываю о своей идее этому человеку. От многих получаю потом отзывы. Например, Федору Добронравову и Владиславу Ветрову их изображения понравились, - рассказывает художник.

Портрет известного актера театра и кино Федора Добронравова. Фото: instagram.com/antontimchenko.art/

Портрет известного актера театра и кино Федора Добронравова. Фото: instagram.com/antontimchenko.art/

Поддержка таганрожцев

Антон рисует в технике «пиксель арт» - портреты похожи на мозаики. Он самостоятельно обучился этому способу путем проб и ошибок. Успехов приходилось добиваться, «набивая шишки» в процессе работы над очередным портретом. Все больше таганрожцев начали узнавать о творчестве Тимченко и приглашать его украсить и их дома.

— Проблем с локациями у меня никогда не возникало. Иногда у меня появляется идея нарисовать что-то на определенной стене. Тогда я договариваюсь с управляющими домом и жильцами. Но чаще всего люди сами приходят ко мне и просят что-то нарисовать.

На стене стене одного из барбершопов Антон изобразил Антона Чехова в новом образе. Фото: instagram.com/antontimchenko.art/

На стене стене одного из барбершопов Антон изобразил Антона Чехова в новом образе. Фото: instagram.com/antontimchenko.art/

Жителям так понравилась идея, что многие жители стали помогать финансово. Антон говорит, что краски для таких проектов он покупает собственные средства и пожертвования неравнодушных.

Постепенно у Антона Тимченко появились и платные заказы. Однако «коммерческий» — не значит скучный. Многие компании просят не просто нарисовать логотип, но реализовать интересные идеи. Так, на стене одного из барбершопов города появилось изображение Чехова с тату и в современной одежде.

Портреты актера Павла Деревянко и спортсмена-паралимпийца Сергея Бурлакова. Фото: instagram.com/antontimchenko.art/

Портреты актера Павла Деревянко и спортсмена-паралимпийца Сергея Бурлакова. Фото: instagram.com/antontimchenko.art/

Что дальше

Антон говорит, что сейчас он не ограничивается портретами только известных земляков. Не все восприняли с пониманием развитие такое развитие творчетсва. Так, были те, кто начал возмущаться, когда он нарисовал известно youtube-блогера Юрия Дудя.

Спрашивали, как Дудь связан с Таганрогом и что он сделал для города. Но я хочу рисовать тех, кто меня как-то заинтересовал или вдохновил. Далеко не все эти талантливые люди живут или жили здесь. Но я обращаю внимание и на мнения жителей. Смотрю, кого советуют нарисовать подписчики в соцсетях и друзья.

Портрет журналиста и блогера Юрия Дудя. Фото: instagram.com/antontimchenko.art/

Портрет журналиста и блогера Юрия Дудя. Фото: instagram.com/antontimchenko.art/

Антон рисует и неизвестных широкой публике людей. Например, однажды он изобразил советского авиаконструктора Георгия Бериева. Сейчас в планах художника — создать портрет поэта-песенника Михаила Танича. Творчество таганрожца меняется, но он старается сохранить в нем элемент культурного просвещения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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