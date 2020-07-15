Резкое похолодание принесли проливные дожди в донскую столицу

В донской столице похолодало из-за прошедших дождей Фото: "КП" Архив

В донской столице значительно похолодало из-за бушевавшей на днях непогоды. Проливные дожди сегодня уже сменятся солнцем, но температура высоко не поднимется.

В утренние часы будет достаточно прохладно - +16...+21, днем столбик термометра достигнет отметки +24...+25. И совсем немного температура упадет к вечеру +20...+24. В течение всего дня, по прогнозам синоптиков, будет светить яркое солнце. Вероятность выпадения осадков отсутствует.

Ветер сегодня сменит всего два направления: южное и юго-западное. Скорость его порывами будет достигать 7-13 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не будут подстерегать неприятности и видимость ничто ограничивать тоже не будет.

Атмосферное давление будет стремительно повышаться и составит 752-755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 35 до 76%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

37-градусная жара ожидает ростовчан 6 июля.

Относительная влажность снизится до 15%.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!