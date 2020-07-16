2020-07-15T22:20:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 16 июля 2020 года: количество зараженных превысило 11 тысяч человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 16 июля
Виктория Никитина
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В Ростовской области коронавирусом заразились еще 97 человекВ Ростовской области коронавирусом заразились еще 97 человекФото: "КП" Архив
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В Ростове-на-Дону на 16 июля прирост за сутки - 97 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

Статистика по Ростовской областиФото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 11 019 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 97 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 35 человек. Врачи не смогли спасти жизни 172 дончан. Выздороветь удалось 8 451 заболевшему. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 266,2. Коэффициент распространения инфекции – 1,05.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 20 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (49), Батайске (11), Кагальницком (6), Мясниковском (5) районах, Новочеркасске (4), Таганроге (3), Белокалитвинском (2) районе, Азове (2), Волгодонске (2), Шахтах (2), Сальском (2) Неклиновском (1), Аксайском (1), Верхнедонском (1), Волгодонском (1), Заветинском (1), Кашарском (1), Тацинском (1), Родионово-Несветайском (1) и Семикаракорском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 36,1% - в возрасте от 18 до 45 лет, 41,2% - от 46 до 65 лет, 16,5% - от 66 до 79 лет, 4,1% - старше 80 лет, 2,1% - дети. В стационарах содержатся 673 пациента. Загруженность коечного фонда составляет 30,8%.

Новыми жертвами коронавируса стали 61-летняя женщина с сердечно-сосудистыми заболеваниями с осложнениями; 63-летняя женщина с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и хроническими заболеваниями эндокринной системы; 84-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями и хроническими заболеваниями легких; 68-летняя женщина с заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, хроническими заболеваниями эндокринной системы; 69-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, хроническим заболеванием эндокринной системы, тяжелым течением хронических заболеваний почек, нарушением обмена веществ.

Врачи следят за состояние 6 134 человек, из них на самоизоляции дома – 6 088. Снято с медицинского учета 56,8 тысячи человек. За весь период за медицинской помощью обратились почти 63 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 4 531 тест на коронавирус. За весь период было проведено свыше 310,6 тысячи исследований.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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