2020-07-16T07:28:11+03:00
Общество

Солнечная погода и штиль ожидают ростовчан 16 июля

Атмосферное давление будет постепенно снижаться
Виктория Никитина
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В Ростов постепенно возвращается жаркое летоВ Ростов постепенно возвращается жаркое летоФото: "КП" Архив
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Прохладное для ростовского июля утро сменится весьма жарким днем. Температура будет быстро расти, а атмосферное давление снижаться. Кроме того, ветер стихнет практически полностью.

В утренние часы уже будет довольно прохладно +15...+16, днем столбик термометра достигнет отметки +24...+29. Но немного похолодает к вечеру +24...+28. По прогнозам синоптиков, осадков сегодня не ожидается, погода будет солнечной и ясной. Немного облачно будет только ранним утром.

Ветер сегодня сменит три направления: северо-западное, северное и северо-восточное. Скорость его порывами будет достигать 3-10 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не будут подстерегать неприятности и видимость ограничивать тоже ничто не будет.

Атмосферное давление будет понижаться и составит 752-754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 26 до 84%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Дождь будет лить весь день без перерыва.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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