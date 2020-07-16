2020-07-16T14:19:36+03:00
Политика

Сохранить донскую пчелу помогут изменения в федеральном законодательстве

Пока полезные насекомые массово умирают от применения пестицидов
ЮРИЙ ВОЛКОВИНСКИЙ
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Пчелы уже несколько лет стремительно гибнут во многих странах мира, что вызывает сильное беспокойство экологов.Пчелы уже несколько лет стремительно гибнут во многих странах мира, что вызывает сильное беспокойство экологов.Фото: Архив "КП"
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В донском парламенте прошло заседание круглого стола на тему «Как остановить гибель донской пчелы?». Организатором этого мероприятия выступил комитет регионального Законодательного собрания по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества.

Актуальность выбранной темы была обусловлена массовым отравлением пчел в 2019 году, случившимся практически во всех регионах России с развитым пчеловодством. Не миновала беда и Ростовскую область, где от применения ядовитых химикатов погибли три четверти этих полезных насекомых в Октябрьском, Песчанокопском и Миллеровском районах.

При этом их гибель является не только российской, но и в целом общемировой проблемой. Пчелы уже несколько лет стремительно гибнут во многих странах, что вызывает сильное беспокойство экологов. Главной причиной пугающего явления ученые называют нерациональное использование пестицидов фермерами и агропромышленными холдингами.

Одним из следствий такой ситуации стала опаснейшая тенденция к сокращению на Дону численности пчелосемей. Согласно статистике на сегодняшний день в перечне пчеловодческих хозяйств региона есть более 1600 пчеловодов-владельцев ЛПХ, которые содержат 110 634 пчелосемьи. Паспорта оформлены на 639 пасек – это 16726 пчелосемей.

Кроме того, по мнению участников заседания, действующая федеральная и региональная правовая база сегодня не делает пчеловодство привлекательным для населения, поэтому отрасль теряет перспективу омоложения кадров и постепенно становится невыгодной.

Как рассказал зампредседателя Законодательного собрания региона депутат Вячеслав Василенко, в мае сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова провела круглый стол, после которого по инициативе депутатов Госдумы Алексея Гордеева, Владимира Кашина и Геннадия Зюганова был внесен законопроект «О пчеловодстве в Российской Федерации». Предлагаемые нормативные изменения помогут остановить массовую гибель пчел, а также поддержат на законодательном уровне людей, занятых в сфере пчеловодства.

- У нас в области действует региональный закон о пчеловодстве, но нет подзаконных актов – распоряжений, постановлений правительства. Если они появятся и будет отработана связь между минсельхозом, управлением ветеринарии, главами на местах, кооперативами, сельхозтоваропроизводителями и обществом пчеловодов, то я глубоко убежден, что мы сохраним донскую пчелу и будем получать не 3 700 тонн меда, а гораздо больше, - убежден Вячеслав Василенко.

Вице-спикер донского парламента также поделился мнением, что перекладывать всю меру ответственности за сложившуюся ситуацию с гибелью полезных насекомых исключительно на сельхозтоваропроизводителей нельзя, поскольку и среди пчеловодов встречаются нерадивые собственники, которые бездумно применяют различные медицинские препараты, неправильно содержат пасеки, а также завозят зараженных пчел из других регионов и стран.

Отсутствие конструктивного диалога между пчеловодами и сельхозтоваропроизводителями является камнем преткновения для развития взаимовыгодного сотрудничества обеих сторон. В этом уверен руководитель Ростовской областной общественной организации «Союз пчеловодов Дона» Александр Железняков. Однако совместные действия могут дать положительный импульс для выхода из затянувшейся ситуации обоюдной «глухоты».

- К сожалению, общего языка с агропроизводителями пока не находим. В некоторой степени это связано с тем, что нет контроля за применением ядохимикатов, агрономы не оповещают об их применении, плохо работают местные администрации. Но надеемся, что общими усилиями мы сможем сдвинуть этот вопрос с мертвой точки, ведь в Ростовской области есть примеры взаимовыгодного сотрудничества без отравления пчел, - считает Александр Железняков.

По итогам заседания будет подготовлен перечень рекомендаций. Его направят депутатам донского парламента и органам исполнительной власти регионального и муниципального уровня.

В частности, комитету Заксобрания Ростовской области по аграрной политике рекомендовано поддержать проекты федеральных законов «О пчеловодстве в Российской Федерации» и «О внесении изменения в статью 22 Федерального закона «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», а также иные проекты федеральных законов, направленных на решение накопившихся проблем в отрасли пчеловодства.

Донскому минсельхозу будет рекомендовано определить специалистов, которые профильно займутся вопросами развития пчеловодства и сохранения донских пчелосемей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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