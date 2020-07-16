Девять часов борьбы: в Ростове-на-Дону к тушению пожара на городской свалке подключили вертолет
Сегодня, 16 июля, в Западном жилом массиве, в микрорайоне Левенцовский произошел серьезный пожар. По адресу 1-й Машиностроительный, 18, огнем занялся полигон твердых бытовых отходов.
По словам местных жителей, сизый дым виден далеко вокруг. Также в окрестностях из-за ЧП стоит удушающий запах гари.
Огонь быстро распространяется. Площадь по жара уже 500 квадратных метров.
- С огнем борются 58 человек и 24 единицы техники, - прокомментировали в пресс-службе МЧС по Ростовской области.
Также пришлось задействовать вертолет. С него сбрасывают воду на место ЧП.
Пожар. МЧС.
- Сообщение о загорании поступило в шесть часов утра, - сообщил начальник управления пожаротушения ГУ МЧС России по Ростовской области Виталий Максимкин.
Вертолет МЧС.
Таким образом, непрерывная борьба с огнем длится уже девять часов.
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В Западном жилом массиве донской столицы сегодня, 16 июня, зафиксировано возгорание на полигоне бытовых отходов.
ИСТОЧНИК KP.RU