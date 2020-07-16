2020-07-16T15:49:54+03:00
Происшествия

Девять часов борьбы: в Ростове-на-Дону к тушению пожара на городской свалке подключили вертолет

Площадь возгорания – 500 квадратных метров [фото, видео]
Иван ТИМОФЕЕВ
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Пожар тушат и с земли, и с воздуха. Фото: пресс-служба МЧС по Ростовской областиПожар тушат и с земли, и с воздуха. Фото: пресс-служба МЧС по Ростовской области
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Сегодня, 16 июля, в Западном жилом массиве, в микрорайоне Левенцовский произошел серьезный пожар. По адресу 1-й Машиностроительный, 18, огнем занялся полигон твердых бытовых отходов.

По словам местных жителей, сизый дым виден далеко вокруг. Также в окрестностях из-за ЧП стоит удушающий запах гари.

Огонь быстро распространяется. Площадь по жара уже 500 квадратных метров.

- С огнем борются 58 человек и 24 единицы техники, - прокомментировали в пресс-службе МЧС по Ростовской области.

Также пришлось задействовать вертолет. С него сбрасывают воду на место ЧП.

Пожар. МЧС.

- Сообщение о загорании поступило в шесть часов утра, - сообщил начальник управления пожаротушения ГУ МЧС России по Ростовской области Виталий Максимкин.

Вертолет МЧС.

Таким образом, непрерывная борьба с огнем длится уже девять часов.

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В Западном жилом массиве донской столицы сегодня, 16 июня, зафиксировано возгорание на полигоне бытовых отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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