2020-07-16T16:17:38+03:00
Спорт

ФК «Ростов»-ФК «Рубин» 16 июля 2020: прямая трансляция матча 29 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Футбол, матч ФК "Ростов" - ФК "Рубин" 16 июля. Прямая онлайн-трансляция состоится 16 июля 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 29 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Иван ТИМОФЕЕВ
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Игра пройдет на поле соперников. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"Игра пройдет на поле соперников. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"
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Матч ФК "Ростов" - "Рубин", прямая трансляция, 16 июля 2020:футбольный клуб «Ростов» в рамках 29-го тура сыграет против казанского «Рубина». Встреча состоится сегодня, 16 июля, в 18:00 на стадионе «Ак Барс Арена».

Ростовчан, прилетевших в Казань на матч с "Рубином", ждет непростая игра сегодня вечером. Фото: ФК "Ростов"

Ростовчан, прилетевших в Казань на матч с "Рубином", ждет непростая игра сегодня вечером. Фото: ФК "Ростов"

16:17 Сегодня "Ростову" необходимо по полной реабилитироваться перед своими болельщиками за все свои последние свои неудачи. Дончане победили лишь один раз по итогам недавних семи встреч. При этом минимальное превосходство над "Арсеналом" (2:1) далось "желто-синим" с большим трудом, а концовка того матча получилась крайне нервозной. Апофеозом же тут стали нулевые ничьи ростовчан в битвах с аутсайдерами, "Оренбургом" и "Крыльями", после которых главный тренер Валерий Карпин жестоко раскритиковал руководство РПЛ.

- Процитирую Анатолия Бышовца. «Нет предела человеческой мерзости!» Мерзости и подлости. Все это применимо к нашему чемпионату. Раньше был Росгосстрах чемпионат России, а сейчас «Роспотребнадзор» чемпионат России, - заявил рассерженный Карпин.

После этой гневной тирады комитет РФС по этике готовится рассмотреть высказывание наставника ростовского клуба на очередном заседании, в результате которого Валерию Георгиевичу грозит длительная дисквалификация за пламенную речь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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