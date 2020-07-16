0:0: счет в матче "Рубин" - "Ростов" остался неоткрытым

В Казани донской клуб сразился с "Рубином". Игра была спокойной, но опасных моментов в ней тоже было предостаточно.

Обе команды начали матч активно, но первый опасный момент возник всё же у «Ростова». Уже на 10-й минуте после углового капитан команды Ивелин Попов смог обыграть защитника прямо возле штрафной "Рубина" и отдал точную передачу Хаджикадуничу. Тот принял решение пробить в одно касание, но мяч смог взять Дюпин.

Через три минуты Саплинов едва не повторил гол первого круга. Ионов передал ему верховую передачу. Но, к сожалению, Александ не дотянулся до мяча.

В конце тайма хозяева поля попытались выйти. Кварацхелия ворвался в штрафную и отправил мяч Игнатьеву. Тот в свою очередь в касание пробил с одиннадцати метров, но мяч пролетел над перекладиной! В первом тайме счет остался по нулям.

- Начало второго тайма осталось за «Ростовом». Шомуродов после паса Ионова сильно бил в нижний угол ворот, но Дюпин вновь сыграл отлично и не дал открыть счёт. На 60-й минуте спасать пришлось нашему голкиперу: Кварацхелия отправлял мяч в верхний угол ворот, но Песьяков в эффектном отбил удар. После этого момента наш голкипер сделал ещё несколько хороших сейвов. В оставшееся время командам забить не удалось, - сообщили в пресс-службе ФК "Ростов".

Желтые карточки во время игры получили: Чернов, 18; Попов, 24; Байрамян, 38; Глебов, 46; Долгов, 80; Самошников, 52; Тарасов, 66, Сантос, 81; Уремович, 85.

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