2020-07-16T22:32:50+03:00
Спорт

"Играли, пока были силы": Валерий Карпин поделился впечатлениями от матча с "Рубином"

Больше тренеру желто-синих по душе пришелся первый тайм
Виктория Никитина
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Валерий Карпин прокомментировал итог матча с "Рубином". Фото: ФК "Ростов"Валерий Карпин прокомментировал итог матча с "Рубином". Фото: ФК "Ростов"
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Сегодня в матче 29-го тура ТИНЬКОФ Российской премьер-лиги в Казани встретились ФК "Рубин" и ФК "Ростов". После игры тренер желто-синих Валерий Карпин пообщался с журналистами и поделился впечатлениями от игры.

Всех интересовал вопрос, почему же все-таки донской команде не удалось удржать инициативу и контроль мяча, как в начале игры.

- Пока силы были. Первый тайм очень понравился, только гола не хватило. Это то, что «Ростов» показывал до этой коронавирусной паузы. Во втором тайме пока были силы играли. Далее силы покинули, делали вынужденные замены, была более равная игра, а в концовке подавили нас, - высказал свое мнение Валерий Карпин.

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0:0: счет в матче "Рубин" - "Ростов" остался неоткрытым.

Игра была достаточно размеренной, но с опасными моментами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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