2020-07-16T23:05:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 17 июля 2020 года: новые зараженные были выявлены в 22 городах и районах области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 17 июля
Виктория Никитина
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В Ростовской области коронавирусом заразились еще 98 человекВ Ростовской области коронавирусом заразились еще 98 человекФото: Илья БОГОМОЛОВ
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В Ростове-на-Дону на 17 июля прирост за сутки - 98 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

Статистика по Ростовской областиФото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 11 117 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 98 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 39 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 173 дончан. Выздороветь удалось 8 619 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 264,6. Коэффициент распространения инфекции – 1,04.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 22 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (50), Шахтах (8), Аксайском (6) районе, Новочеркасске (4), Неклиновском (4), Сальском (3), Мясниковском (3) районах, Таганроге (2), Мартыновском (2), Красносулинском (2), Октябрьском (2), Тарасовском (2) районах, Азове (1), Волгодонске (1), Кашарском (1), Дубовском (1), Константиновском (1) районах, Новошахтинске (1), Азовском (1), Зимовниковском (1), Миллеровском (1) и Пролетарском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 32,7% - в возрасте от 18 до 45 лет, 32,7% - от 46 до 65 лет, 22,4% - от 66 до 79 лет, 9,2% - старше 80 лет, 3% - дети. В стационарах содержатся 688 пациентов. Загруженность коечного фонда составляет 31,6%.

Новой жертвой коронавируса стала 59-летняя женщина с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими заболеваниями эндокринной системы.

Врачи следят за состоянием 6 187 человек, из них на самоизоляции в домашних условиях - 6 141. Сняты с медицинского учета 57,1 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились более 63,3 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 5 001 тест на коронавирус. За весь период было проведено свыше 315,6 тысячи исследований.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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