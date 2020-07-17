2020-07-17T12:00:10+03:00
Происшествия

В Ростове улица превратилась в реку из-за ливня

Грузовые и легковые автомобили почти полностью оказались под водой
Михаил Стрижев
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Улица больше напоминает бурлящую реку. Фото: соцсети.Улица больше напоминает бурлящую реку. Фото: соцсети.
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В Ростове-на-Дону улица превратилась в реку. Потоп произошел в городе из-за сильного дождя 17 июля.

В ночь на пятницу на донскую столицу обрушился ливень. Во многих районах сложно пройти из-за глубоких луж. По словам ростовчан, улица 2-я Краснодарская оказалась полностью затопленной. Дороги и тротуары напоминают скорее стремительную реку.

— Ещё утром здесь была улица 2-ая Краснодарская. Сейчас - река по колено, — рассказал один из очевидцев.

Многие автомобили почти полностью оказались под водой. Фото: соцсети.

Многие автомобили почти полностью оказались под водой. Фото: соцсети.

На кадрах с места видно, что машины почти полностью погрузились под воду. Причем речь идет не только о легковушках, но и грузовых автомобилях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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