В Ростове улица превратилась в реку из-за ливня

В Ростове-на-Дону улица превратилась в реку. Потоп произошел в городе из-за сильного дождя 17 июля.

В ночь на пятницу на донскую столицу обрушился ливень. Во многих районах сложно пройти из-за глубоких луж. По словам ростовчан, улица 2-я Краснодарская оказалась полностью затопленной. Дороги и тротуары напоминают скорее стремительную реку.

— Ещё утром здесь была улица 2-ая Краснодарская. Сейчас - река по колено, — рассказал один из очевидцев.

Многие автомобили почти полностью оказались под водой. Фото: соцсети.

На кадрах с места видно, что машины почти полностью погрузились под воду. Причем речь идет не только о легковушках, но и грузовых автомобилях.

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