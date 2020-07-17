МЧС: в Ростове-на-Дону в зоне подтопления оказались детские сады, вокзал, больница

Сегодня, 17 июля, из-за ливня в донской столице и в окрестностях Батайска оказались подтоплены низменные участки местности. В опасной зоне оказались частные дома и шесть социальных объектов. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по РО Александр Дегтярёв.

- Последствия устраняют 100 спасателей. Задействовали 30 единиц техники, - прокомментировал Дегтярев.

Он отметил, что непогода продлится еще сутки. Среди подтопленных соцобъектов в Ростове-детские сады, пенсионный фонд, вокзал, больница.

Тем временем, жители Ростова сообщают, что затоплены дома в Новом поселении и на Извилистой.

Кроме того, по щиколотку воды – в одном из цехов предприятия на Западном.

Десятки машин оказались почти по самую крышу в воде.

Устраняют последствия непогоды.В Ростове спасатели борются со стихией

В МЧС рекомендуют оставаться дома, не заходить в подвалы. В случае ЧП звонить на 112.

Мы ведем прямую трансляцию непогоды в донской столице. Следите за событиями на нашем сайте.

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