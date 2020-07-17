МЧС: в Ростове-на-Дону в зоне подтопления оказались детские сады, вокзал, больница
Сегодня, 17 июля, из-за ливня в донской столице и в окрестностях Батайска оказались подтоплены низменные участки местности. В опасной зоне оказались частные дома и шесть социальных объектов. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по РО Александр Дегтярёв.
- Последствия устраняют 100 спасателей. Задействовали 30 единиц техники, - прокомментировал Дегтярев.
Он отметил, что непогода продлится еще сутки. Среди подтопленных соцобъектов в Ростове-детские сады, пенсионный фонд, вокзал, больница.
Тем временем, жители Ростова сообщают, что затоплены дома в Новом поселении и на Извилистой.
Кроме того, по щиколотку воды – в одном из цехов предприятия на Западном.
Десятки машин оказались почти по самую крышу в воде.
Устраняют последствия непогоды.В Ростове спасатели борются со стихией
В МЧС рекомендуют оставаться дома, не заходить в подвалы. В случае ЧП звонить на 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU