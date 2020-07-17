Публикуем видео последствий ливня в Ростове

В Ростове-на-Дону в ночь на 17 июля обрушился сильный ливень. Осадки продолжались несколько часов и привели к потопу в городе.

В донской столице затопило тротуары и дороги. Десятки легковых и грузовых автомобилей почти оказались под водой по самую крышу. Подтопления произошли в детских садах, частных домах, на вокзале. Очевидцы сообщали, что от мощного потока воды на Текучевском мосту начал разрушаться мост.

Вот такая ситуация наблюдалась в Западном районе. Автомобили почти полностью погрузились под воду.

Утонули машины на Западном.На Западном тонут машины

Многие водители пытались самостоятельно спасти свой транспорт.

Жители пытаются спасти машины от наводнения..

Дороги больше напоминают бурные реки

Последствия ливня в Ростове. Подборка видео. 17.07.2020.

Ростов-на-Дону не справляется с выпавшими осадками

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/791114" frameborder="0"></iframe> Ростов-на-Дону не справляется с выпавшими осадками.

"Речное такси" в Ростове..

В Ростове люди плывут на лодке в центре города.Люди плавают на лодке около вокзала

Левый берег превратился в реку .Левый берег превратился в реку. Вот такой дождь 17 июля