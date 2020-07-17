Затопило дома, детские сады и вокзал: рассказываем, как Ростов-на-Дону пережил сильный ливень

17 июля на Ростов-на-Дону обрушился мощный ливень. Интенсивные осадки продолжались почти целый день без перерыва. «Комсомольская правда на Дону» рассказывает, как город справлялся с погодным апокалипсисом.

МЧС объявило штормовое предупреждение накануне, 16 июля. В ведомстве предупредили жителей о резком ухудшении погоды. Сильный ливень хлынул на следующий же день. Ливневые канализации не справлялись с потоками воды. Очень быстро улицы и здания города подтопило.

Почти полностью под водой оказались десятки машин. В городе образовались огромные пробки. Многие жители с трудом попали на работу, а кому-то и вовсе пришлось остаться дома.

Последствия ливня в Ростове. Подборка видео. 17.07.2020.

По данным ГУ МЧС по Ростовской области, произошло подтопление низменных участков в Ростове-на-Дону и Батайске. В зоне подтопления оказались шесть социально-значимых объектов. В администрации города уточники, что спасатели устраняли последствия непогоды в детских садах, школах, многоэтажках и на привокзальной площади вокзала.

– Поступило 90 сообщений об аварийных ситуациях. 89 из них связаны с подтоплением территорий. Одно сообщение – о падении дерева, – прокомментировали в мэрии.

В зону подтопления попали дома и социальные объекты. Фото: соцсети.

Власти уточнили, что для ликвидации аварийных ситуаций задействовано более полутора тысячи человек. Среди них сотрудники МЧС, ДПЧС области и управления по делам ГО и ЧС города. Привлечено 259 единиц техники.

К вечеру ливень стих, однако спасатели продолжают работать. Они откачивают воду еще в 23 местах.

Устраняют последствия непогоды.В Ростове спасатели борются со стихией

При этом вряд ли хорошая погода вернется в город в ближайшее время. Штормовое предупреждение сохраняется.

– Действие штормового предупреждения сохранится на территории Ростовской области в течение следующих суток, – сообщили в донском ГУ МЧС.

Десятки машин почти полностью оказались под водой. Фото: соцсети.

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