"Здесь люди более добрые и позитивные": Павел Мамаев оценил жизнь в Ростове после Краснодара

Павел Мамаев дал интервью знаменитому блоггеру. Фото: ФК "Ростов"

Футболист Павел Мамаев признался, что жить в Ростове-на-Дону ему намного комфортнее, чем в Краснодаре, за который он играл раньше. В интервью блогеру Нобелю Арустамяну игрок рассказал, чем ему понравился город и как реагируют болельщики на достижения команды. Большое интервью вышло утром 6 августа на площадке "Ютуб".

Ведущий задал восходящей звезде "желто-синих" недвусмысленный вопрос: "Где тебе нравится больше - в Ростове или Краснодаре?" Ответ не заставил себя долго ждать.

- Тут нам с супругой комфортнее. Здесь люди добрее, позитивнее. Чувствуется, что весь город, абсолютно весь, - это футбольный город, который любит и независимо от обстоятельств поддерживает команду, - признался игрок "Ростова" Павел Мамаев.

- В Краснодаре... Я не буду высказываться. Я благодарен болельщикам "Краснодара", но здесь мне комфортнее, - добавил футболист.

Когда блогер поинтересовался у игрока, как он оценивает инфраструктуру города, Мамаев дал точный ответ.

- В Ростове больше ощущаешь город. Краснодар поделен на районы, там частный сектор отделен от новостроек. Но в Ростове и ширина улиц другая - побольше, и в целом инфраструктура лучше, - отметил Мамаев.

Как выяснилось, знаменитый футболист предпочитает отдых в кругу семьи. Он сказал, что с супругой они редко выбираются из дома, в основном гуляют с детьми.

- У нас движуха своя, семейная. Мы домоседы. Нас из дома вытащить трудно, - рассказал о своем досуге полузащитник "Ростова".

Напомним, Павел Мамаев стал играть за "Ростов" только в 2019 году. До этого он находился в тюрьме по делу драке и хулиганстве. В "Краснодаре" он играл с 2012 года.