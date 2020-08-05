"У меня положительный результат": глава Калмыкии заразился коронавирусом

Сегодня стало известно, что глава Калмыкии Бату Хасиков заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на видео и опубликовал его на своей странице в "инстаграм".

По словам Хасикова, вирус он переносит почти бессимптомно, силы не покидают, что позволяет ему продолжать работу.

- Ничего хорошего в болезни нет, но переношу легко, благо иммунитет позволяет. Когда узнал о положительном результате, прежде всего подумал о своих родных, родителях и очень рад, что их вирус не затронул,— сказал на видео Бату Хасиков.

На данный момент глава республики выполняет свои обязанности в дистанционном режиме.

- Вся команда на связи. Продолжаем трудиться, - подчеркнул Хасиков.

По завершению речи он еще раз обратился к жителям Калмыкии и напомнил, что ответственное отношение к собственному здоровью - это самое главное. Именно такой подход поможет как республике, так и всей стране победить пандемию.