2020-08-05T16:29:01+03:00
Коронавирус Covid-19

"У меня положительный результат": глава Калмыкии заразился коронавирусом

Бату Хасиков признался, что переносит вирус легко благодаря сильному иммунитету [видео]
Дадаян Давид
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Глава Калмыкии Бату Хасиков. Фото: соц. сети.Глава Калмыкии Бату Хасиков. Фото: соц. сети.
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Сегодня стало известно, что глава Калмыкии Бату Хасиков заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на видео и опубликовал его на своей странице в "инстаграм".

По словам Хасикова, вирус он переносит почти бессимптомно, силы не покидают, что позволяет ему продолжать работу.

- Ничего хорошего в болезни нет, но переношу легко, благо иммунитет позволяет. Когда узнал о положительном результате, прежде всего подумал о своих родных, родителях и очень рад, что их вирус не затронул,— сказал на видео Бату Хасиков.

На данный момент глава республики выполняет свои обязанности в дистанционном режиме.

- Вся команда на связи. Продолжаем трудиться, - подчеркнул Хасиков.

По завершению речи он еще раз обратился к жителям Калмыкии и напомнил, что ответственное отношение к собственному здоровью - это самое главное. Именно такой подход поможет как республике, так и всей стране победить пандемию.

batukhasikovbatukhasikov
Глава Калмыкии сообщил, что заболел "ковидом"
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ИСТОЧНИК KP.RU

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