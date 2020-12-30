Четверо сотрудников полиции из донской столицы попали в неприятную ситуацию из-за стремления весело проводить 2020-ый год. Так как из-за пандемии отмечать корпоратив в ресторане слишком накладно, чего только стоит оформить справки об отсутствии ковида, то четверо коллег решили устроить вечеринку прямо на рабочем месте, - в участковом пункте полиции на улице Тимошенко.Старший участковый, майор полиции, и его напарники, - капитан, младший лейтенант и еще одни майор, запаслись алкоголем и снедью.После чего начали отмечать Новый год. Однако громкие тосты и шумное веселье не понравилось ростовчанке, проживающей в этом же доме. Соседка позвонила коллегам веселых полицейских. После сообщения на «02» в участковый пункт полиции приехал наряд.Правоохранители предложили участковым пройти медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови. Однако те отказались. Как сообщил источник издания в правоохранительных органах региона, сейчас по данному факту проходит проверка. Собеседник издания также отметил, что участники вечеринки были без оружия и находились не при исполнении служебных обязанностей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Уже наверняка: в рестораны в Ростове пустят только со справкамиГубернатор Ростовской области официально одобрил ограничение (подробнее).