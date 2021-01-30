«Вначале кричала, а потом отключилась»: в Ростовской области подросток едва не умерла на улице

На скорой помощи школьницу отвезли в больницу Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В Таганроге произошло ЧП с участием 15-летней девочки. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» очевидцы, на одной из улиц юная барышня начала сильно кричать, потом вдруг она упала.

- Уже на земле продолжала орать. Вначале кричала-кричала, а потом отключилась, - отметил свидетель инцидента Вячеслав Голиков.

Прохожие сразу же позвонили в дежурную часть и в скорую помощь. Прибывшие на место происшествия врачи отвезли ученицу одной из местных школ в больницу.

Как выяснилось, девочка с подругами решила заранее проводить уходящий год и поприветствовать новый. Подросток изрядно выпила, в результате чего произошла алкогольная интоксикация организма. От этого школьница и потеряла сознание прямо на улице. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, по данному факту сотрудники ПДН проводят проверку, решается вопрос о привлечении родителей девушки к административной ответственности.

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