В Таганроге произошло ЧП с участием 15-летней девочки. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» очевидцы, на одной из улиц юная барышня начала сильно кричать, потом вдруг она упала.- Уже на земле продолжала орать. Вначале кричала-кричала, а потом отключилась, - отметил свидетель инцидента Вячеслав Голиков.Прохожие сразу же позвонили в дежурную часть и в скорую помощь.Прибывшие на место происшествия врачи отвезли ученицу одной из местных школ в больницу.Как выяснилось, девочка с подругами решила заранее проводить уходящий год и поприветствовать новый. Подросток изрядно выпила, в результате чего произошла алкогольная интоксикация организма. От этого школьница и потеряла сознание прямо на улице.Ее жизни ничего не угрожает.Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, по данному факту сотрудники ПДН проводят проверку, решается вопрос о привлечении родителей девушки к административной ответственности.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Подросток угнал в Ростове шесть автомобилей за суткиТеперь ему грозит пять лет тюрьмы (подробнее).