Верблюд гуанако товарищ: в ростовском зоопарке показали, как подружились животные

Лорд и Веня. Фото: соц. сети зоопарка Ростова-на-Дону

Сотрудники ростовского зоопарка заметили необычное поведение двух статных животных: гуанако и верблюда. Половозрелые самцы вместо того, чтобы делить территорию и враждовать, решили познакомиться поближе. В конечном итоге, это привело к неожиданному результату.

На страницах донского питомника появились фотографии друзей. Действительно, ребята нашли общий язык на общей территории. Сейчас они часто гуляют вместе, вычесывают друг другу густую шерсть и бегают на перегонки.

Парни вычесывают друг другу шерстку. Фото: соц. сети зоопарка Ростова-на-Дону

- История их отношений началась еще пол года назад, когда родился верблюжонок, - рассказали в пресс-службе зоопарка "Комсомольской правде-Ростов". - Почти сразу ему дали имя Вениамин и отсадили вместе с мамой в вольер гуанако. По мере взросления Веня, как ласково называют "горбатого", стал все чаще проявлять интерес с соседям, среди которых был и Лорд.

Самец гуанако Лорд приехал в Ростов-на-Дону в 2018 году из Липецкого зоопарка. Некоторое время он сидел в вольере у главной аллеи рядом с альпака. У, кстати, подрезанные уши. Зоологи объяснили это тем, что он родился в холодный февраль и на сильном холоде мог отморозить уши. Вот местные ветеринары и подрезали их, чтобы самец не заболел.

Каждый день для товарищей готовят сено и смесь концентрированных кормов из зерна. А еще добавляют свежие овощи.

Ребята играют в вольере. Фото: соц. сети зоопарка Ростова-на-Дону

Напомним, буквально накануне, 19 января, стало известно, что новорожденного медвежонка, который появился на свет в донском зоопарке впервые за 32 год, отберут у родителей.

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