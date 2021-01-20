Что будет с прилегающими к мосту на Малиновского участками, которые не хотят продавать

Сейчас рабочие демонтируют старый мост Фото: Дадаян Давид

В среду, 20 января, состоялся пресс-брифинг, который был посвящен реконструкции одного из главных транспортных узлов Ростова-на-Дону - моста на улице Малиновского. В связи с его закрытием город буквально парализовало. Неудивительно, ведь переправа связывала оживленные части города и разгружала спальные микрорайоны.

НЕ ЗАХОТЯТ ЗА РЫНОЧНУЮ СТОИМОСТЬ?!

Сразу после закрытия, которое, кстати сказать, было анонсировано заранее, начались общественные волнения. Люди в сетях критиковали чиновников за радикальное решение, задаваясь одним и тем же вопросом: «Когда же откроют мост?».

Новый мост выше, чем старый Фото: Дадаян Давид

Как рассказали в мэрии города, переправу закончат к декабрю этого года. В результате получится два моста с шестиполосным движением. Сейчас рабочие закончили только один, а старый находится в процессе демонтажа. Однако горожане стали опасаться возможных проблем, которые могут сорвать сроки сдачи важнейшего городского объекта. Одна из них связана с выкупом земельных участков, прилегающих к территории моста. Якобы собственники не захотят «за копейки» продать свое имущество в угоду кому-то.

«ФАКТ ИЗЪЯТИЯ НЕ ОСПАРИВАЕТСЯ»

На эту тему высказался заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по транспорту и дорожному хозяйству Константин Солонский. Он объяснил, что все участки будут выкуплены у собственников до завершения сдачи моста. В противном случае невозможно будет сделать подъездные пути к мосту. По предварительным оценкам, "проблемных" участков было пять. По трем вопрос уже решен, осталось два.

- Мы будем их выкупать по рыночной стоимости, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды-Ростов» Константин Юрьевич. - Если человек захочет больше, он может оспорить это. Человек может за свой дом потребовать миллиарды рублей, привлечь эксперта, который, кстати, будет предупрежден об уголовной ответственности за дачу ложной информации. Независимо от этого, участки для муниципальных нужд будут изыматься через суд. Имущественный спор может длиться сколько угодно, а факт изъятия не оспаривается.

Рабочие разбирают завалы старого моста Фото: Дадаян Давид

НАША СПРАВКА

Мост на Малиновского закрыли в январе этого года, по причине его аварийного состояния. Водителям предлагаются альтернативные пути объезда, что обозначено на специальных табличках вблизи моста. Между тем, пешеходное движение по мосту сохранилось и сейчас пользуется большой популярностью у жителей. Каждый день сотни человек пересекают переправу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экстремальные перепады температур в Ростове-на-Дону: почему после минус 22 градусов потеплеет до плюс девяти, рассказал климатолог

Прогноз погоды в ближайшие дни удивит ростовчан (подробнее)

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp).

Пусть о них узнают все!