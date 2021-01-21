Какие изменения в налоговой сфере ждут ростовчан в 2021 году: мнение предпринимателей

Многие предприниматели уже оставили свой бизнес и ушли в наемные рабочие. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 января 2021 года в России отменяется единый налог на вмененный доход или ЕНВД. Он пользовался большой популярностью среди мелких предпринимателей. Людям было удобно делать фиксированные отчисления, понимая, сколько платить в будущем. Это позволяло планировать свое дело и не боятся, что налоги отберут всю прибыль. Сейчас же государство предлагает перейти на другие формы отчислений, то есть брать патент или пользоваться упрощенной системой. Это вызвало волнения среди делового сообщества - мелкие предприниматели заговорили о своей кончине в новых условиях.

"САМЫЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ"

Надо сказать, что люди во все времена боялись перемен, а сейчас, в период пандемии и общего экономического кризиса, особенно. Очень многие использовались системой ЕНВД с самого начала предпринимательской деятельности и не хотели менять ее. Однако теперь другого варианта не осталось. По оценкам федерального правительства, все должно пройти гладко. "Комсомольская правда-Ростов" решила узнать, как обстоят дела в жизни региона.

Анна - индивидуальный предприниматель из Ростова-на-Дону. У нее небольшое собственное дело, девушка - мастер маникюра.

- Под свой бизнес снимаю маленькую студию. Работаю одна, но на все налоговые вычисления наняла бухгалтера. В последние годы знаю точно, что работа по системе ЕНВД. Было удобно, я точно знала, сколько буду платить, - говорит ростовчанка.

Девушка сообщила, что ранее она платила один раз в три месяца. При этом часто приходилось заполнять декларации, готовить отчеты, делать вычисления.

В последнее время клиентов у Анны стало значительно меньше. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Последние два года в квартал я платила по 10 тысяч рублей, то есть в год - 40 тысяч рублей, - вспоминает Анна.

Она добавила, что уже перешла на патентную систему налоговых отчислений. Для нее это самый оптимальный вариант, так как он распространяется на определенные виды деятельности и не требует подачи деклараций.

- По-моему, стало намного удобней. Я буду платить тоже самое - 40 тысяч в год, либо еще меньше. Там есть возможность уменьшить отчисления за пенсионную страховку, поэтому есть вероятность, что станет немного легче, - рассказывает предприниматель из донской столицы.

БРОСИТЬ БИЗНЕС И УЙТИ В НАЕМНЫЕ РАБОЧИЕ

Вот только, несмотря на это, многие, по словам Анны, все равно решили бросить бизнес и уйти в наемные рабочие. Девушка связывает это с непониманием, что будет дальше, из-за пандемии коронавируса. Один из главных страхов донских предпринимателей - потерять клиентов, из-за слишком высоких цен на услуги. Как правило, удорожание происходит не из-за налоговых отчислений, а по причине постоянного роста цен на товары.

- Например, специальные перчатки, необходимые мне в работе, раньше стоили 350 рублей, теперь же - 1500 рублей. Тоже самое с лаками, пинцетами, ножницами и т.д. Все стало дороже. Однако я пока не планирую повышать цены, потому что понимаю - все в такой же ситуации. Люди просто не могут платить больше, - объяснила мастер маникюра Анна.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Консультант по налогам Елена Яскевич отметила, что федеральные власти хотели ЕНВД еще в 2018 году, но в итоге решили отложить на начало 2021 года.

- ЕНВД был рассчитан и на индивидуальных предпринимателей, и на организации. А вот патентная система только на ИП. Предполагается, что именно она заменит "вмененку". Также можно пользоваться и другими режимами. Например, "упрощенкой" или новой системой - налог на профессиональный доход, который не требует отчетности, - объясняет Елена.

На счет выгоды, по мнению эксперта, говорить не приходится, так как каждого предпринимателя стоит рассматривать отдельно. Необходимо разбираться, просчитывать выручку, оценивать саму деятельность и права пользоваться тем или иным налоговым режимом.

- Власти пытаются максимально приблизить патентную систему к ЕНВД. Например, есть возможность снизить плату по страховым взносам. ИП могут выбирать между общей системой налогообложения - ОСН и спецрежимами: УСН, ПСН, НПД. Выбор зависит от масштаба деятельности (объема выручки, численности работников, стоимости основных средств) и ряда иных особенностей.

Эксперт добавила, что патентная система во многом похожа на ЕНВД. к примеру, налог не зависит от фактического дохода, а рассчитывается с потенциально возможного дохода в зависимости от условий деятельности.

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