62-летний пассажир самолета, летевшего из Москвы в Ростов-на-Дону, закатил скандал прямо на борту воздушного судна. Мужчину вывело из себя требование бортпроводников надеть защитную маску.Сообщение о дебошире на борту лайнера поступило в дежурную часть линейного пункта полиции в аэропорту Платов в пятницу, 15 января. На месте представители власти увидели, что порядок нарушал немолодой ростовчанин. Мужчина вел себя вызывающе. Он оскорблял матом сотрудников экипажа и прибывших полицейских, мешая своим поведением работе бортпроводников.- В отношении пассажира составлены сразу два протокола по статьям «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» и «Мелкое хулиганство», - рассказали в Управлении на транспорте МВД России по СКФО.Теперь пассажиру грозит административный арест на срок до 15 сутокСейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за оскорбление представителя власти. И здесь наказание посерьезнее - до одного года исправительных работ.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗадержаны пять авиарейсов: как работает в снегопад аэропорт ПлатовМы выяснили, сколько придется ждать вылета пассажирам (подробности)