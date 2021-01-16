Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 16 января 2021 года вновь неутешительны. Как сообщили в правительстве региона, от опасного вируса за прошедшие сутки умерли 13 человек.- Это пять женщин, 53, 65, 68, 79, 80 лет, и восемь мужчин – 52, 54, 61, 70, два по 74 года, 81, 83 года, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем, - прокомментировали в ведомстве.В тяжелом состоянии находится 278 человек. Всего же за сутки коронавирусом заболели 312 человек. К 16 января нарастающим итогом общее число заболевших на Дону достигло 57921.Конкретно в донской столице за сутки ковид диагностировали у 137 человекКак ранее сообщала «Комсомольская правда – Ростов», 18 января начнется массовая вакцинация от коронавируса. Однако стоит учитывать, что для прививки имеется ряд противопоказаний. Так, ее не делают беременным и кормящим матерям, лицам, не достигшим 18 лет. Более подробно читайте здесь.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Массовая вакцинация от коронавируса стартует на Дону: кому нельзя делать прививкуРостовчанам предлагают привиться вакциной отечественного производства (подробнее)А В ЭТО ВРЕМЯ:Сколько и кому платить за бесплатную вакцину от коронавируса в Ростове-на-ДонуРассказываем, что надо для прививки (подробнее)