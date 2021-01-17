В Ростове-на-Дону продолжается расследование уголовного дела, возбужденного после смерти пациентов в одном из ковидных госпиталей донской столицы.Первым и пока единственным из медиков во всеуслышание о том, что пять человек скончались, якобы, от нехватки кислорода, заявил реаниматолог Артур Топоров.Именно он в числе других дежурил в отделении в ту ночь, когда на его глазах ушли из жизни пять человек. По словам врача, эта ночь стала самой страшной в его жизни. Топоров говорит, что вначале пациенты стонали, а потом, когда кислорода не осталось совсем, умерли. Люди ушли из жизни молча, не имея даже возможности проститься с близкими.После того, как Артур Топоров рассказал об этом журналистам, дело получило огласку, и правоохпанители начали расследование.Тогда же ушла на пенсию экс-министр здравоохранения Татьяна Быковская, а глава горздрава донской столицы Надежда Левицкая подала в отставку.Впрочем, недолго проработал в городской больнице и сам Артур Топопров. Он написал заявление об увольнении.«ХОРОШО, ЧТО ЛЮДИ ПОНИМАЮТ»После этого на портале «Активный ростовчанин» появилась петиция. Ее автор, Константин Курепин, предложил наградить Артура Топорова .- Предлагаю публично наградить двойным окладом врача-реаниматолога из фонда городского бюджета. Он - пример достойного человеческого поступка. Учитывая сложные, опасные условия труда, - написал Константин Курепин.Петиция набрала 500 голосов. Именно такое количество требуется для того, чтобы ее рассмотрели в администрации города.В горздраве, действительно, оказались в курсе о том, что горожане создали петицию. Однако сотрудники департамента вынесли решение пока не поощрять реаниматолога.- Бывший работник городской больницы, врач анестезиолог-реаниматолог Топоров Артур Игоревич, является фигурантом в связи с расследованием уголовного дела по поводу летальных случаев в реанимационном отделении инфекционного моногоспиталя . Учитывая вышеизложенное, рассмотрение общественной инициативы в настоящее время преждевременно, - рассказали корреспонденту «Комсомольской правды-Ростов» в департаменте городского здравоохранения.Сам Артур Топоров узнал о том, что создана петиция, от журналистов.- Мне приято, хотя много не ожидал по отношению к себе. Хорошо, что люди понимают, - сообщил Артур Топоров «Комсомольской правде – Ростов».Отметим, что после увольнения из городской больницы врач устроился в частную клинику. По его словам, у него сейчас все хорошо.Ранее \\"Комсомольская правда - Ростов\\" сообщала, что городские власти опровергли проблему с перебоем кислорода. Окончательные выводы можно будет сделать после завершения расследования.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Самая страшная ночь в жизни»: как умирали пациенты, рассказал врач ростовской больницы, где произошел скандал с нехваткой кислородаМедик настаивает, что трагедия случилась из-за того, что в реанимации закончился кислород (подробнее)ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Я не утверждаю, что это было на самом деле»: Депутат попросил следователей разобраться в гибели пациентов ковидного госпиталя РостоваДепутат городской Думы попросил следователей узнать, была ли в ростовском ковидном госпитале массовая смерть пациентов, заболевших от коронавируса и находившихся в реанимации, от нехватки кислорода (подробнее).А В ЭТО ВРЕМЯДочь умершей пенсионерки в ковидном госпитале Ростова-на-Дону рассказала свою правду случившегосяРостовчанка, чья мать - Ирина Петровна скончались от коронавируса в 20-ой больнице, рассказала свою правду о случившемся в медучреждении. Ранее в интернете разгорелся скандал после сообщений о гибели в ковидном госпитале сразу нескольких пациентов из-за нехватки кислорода. Прошла информация о том, что люди, которым он был необходим, просто задохнулись. Сейчас идет расследование этого дела (подробнее).