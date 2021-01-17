Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 17 января 2021 года: в правительстве региона сообщили, что за прошедшие сутки заразились еще 394 человека. Таким образом, ковидом на Дону сегодняшний день болеют уже 58315. Коэффициент распространения инфекции – 1.Среди новых заболевших 33% - в возрасте от 18 до 45 лет, 39,8% - от 46 до 65 лет, 17,8% - от 66 до 79 лет, 4,8% - старше 80 лет, 4,6% - дети.Лечение в стационарах получает 3001 пациент. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 272 человека.В регистре умерших по результатам патолого-анатомического вскрытия еще 11 человек с COVID-19. Это три женщины, 54, 81, 83 лет, и восемь мужчин – 40, 56, два по 66 лет, два по 71 году, 77, 79 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.За весь период в области выздоровели 48296 человек, в том числе за последние сутки – 378.Отметим , что завтра начнется массовая вакцинация от ковида. Ростовчанам предлагают прививку российского производства. О том, как ее сделать, читайте здесь.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Как сделать прививку от коронавируса в Ростове-на-Дону: куда обращаться и кому могут отказатьКак сделать прививку от коронавируса в Ростове-на-Дону: с понедельника в городе начнется массовая вакцинация