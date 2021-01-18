Сегодня, 18 января, у радио «Комсомольская правда» в Ростове-на-Дону первый серьезный юбилей. Ровно пять лет назад на частоте 89,8 FM вышли первые выпуски региональных новостей. Уже сейчас, оглядываясь назад, вспоминаем: а чего только потом в нашем эфире не было!- Мы несколько часов подряд знакомили слушателей с подробностями авиакатастрофы в ростовском аэропорту, проводили прямые включения во время Чемпионата мира по футболу, делали серию передач о крупнейшем пожаре в Ростове, - вспоминает ведущий и заместитель редактора по радио Владимир Добрицкий.Многие делились с нами и сокровенным. Так, политик и писатель Эдуард Лимонов рассказал о том, как крестил сына в Старочеркасской, а актер Александр Семчев посетовал, что так и не смог на Дону выпить чачи.Или же сценарист Виктор Мережко не стал сдерживать эмоций и раскритиковал сериал «Тихий Дон», а Михаил Шуфутинский признался в любви песне «Левый берег Дона».Все это и многое другое происходило в разные годы в ростовском эфире Радио «КП».Сегодня в 17:03 вместе с директором ростовского филиала «КП» Еленой Соболевой и редактором \\"Комсомольской правды\\" в Ростове-на-Дону Ольгой Гопало вспомнили, как все начиналось.А еще выслушали поздравления и рассказали о том, что ждет наших слушателей в ближайшем будущем. Мы собрали для вас все самое интересное! Не пропустите.КОНКРЕТНОЭфир слушайте здесь (перейти)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Телефон прямого эфира: 333-25-22.