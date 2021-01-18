Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 18 января 2021 года: снизилось число выздоровевших от COVID-19. Медики зарегистрировали 393 новых случая заражения. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 58 тысяч 708 человек. Об этом сообщает региональное правительство.Врачи за минувшие сутки согласно статистике смогли вылечить от смертельно опасного заболевания 209 человек, что гораздо меньше, чем днем ранее. За весь период в Ростовской области выздоровели 48 тысяч 505 человек.Донские медики зарегистрировали новых зараженных в 49 городах и районах региона. Лидером по количеству зараженных является Ростов-на-Дону - 135 новых случаев. В десять раз меньше заболевших в Новочеркасске и Таганроге, где медики зарегистрировали по 13 новых больных COVID-19.Сейчас лечение в ковидных госпиталях и стационарах получают 3 тысяч 46 пациентов. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 293 человека.Врачи установили, что смерть из-за коронавируса наступила у 14 дончан. За сутки умерли девять женщин и пятеро мужчин - в возрасте от 59 до 86 лет с хроническими заболеваниями. С момента начала пандемии медикам не удалось спасти 2 тысячи 348 человек с COVID-19.Медики взяли под наблюдение 28 тысяч 974 человек.В лабораториях Дона за cутки провели 7250 тестов на коронавирусную инфекцию.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСтала известна дата начала массовой вакцинации от COVID-19 в Ростове и областиДончанам сделают прививки препаратом «Спутник V» (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.