В конкурсе «Миссис мировая красавица-2021» победила эффектная брюнетка из Шахт

Победительница конкурса красоты модельера Вячеслава Зайцева. Фото: Instagram Ольги Хлыниной cosmetolog_lelya.ru

31-летняя жительница донского города Шахты вернулась с победой из Москвы. В столице прошел московский фестиваль Missis World Beauty-2021, что в переводе звучит как "Мисс мировая красавица". Сам конкурс проходит при поддержке модельера Вячеслава Зайцева.

Известно, что на подиум вышли больше сотни (!) красавиц, приехавшие в столицу из разных регионов России. Дамы выходили на сцену в эффектных вечерних нарядах, спортивной одежде и национальных костюмах.

Жительница Шахт получила титул «Миссис мировая красавица 2021». Фото: из личного архива Ольги Хлыниной

"ПОБЕДА ПРИБАВИЛА УВЕРЕННОСТИ И СЧАСТЬЯ"

В итоге, дончанке Ольге Хлыниной удалось стать лучшей в возрастной категории 30–35 лет в номинации Missis и Silver. Она поразила жюри стилем, умением подать себя и музыкальными способностями.

Участница из Шахт Ольга Хлынина выступала под номером 89

Победительница признается, что ее всегда тянуло к участию в таких конкурсах. И в ее копилке уже были такие титулы, как «Царица донская 2020» и «Миссbc Бьюти талант Ростова».

Современный национальный костюм оценили эксперты. Фото: из личного архива Ольги Хлыниной

- Я ехала с настроем на победу, поставив себе цель стать лучшей, - рассказывает «Комсомольской правде-Ростов» Ольга Хлынина. - Я горжусь титулом, который получила на конкурсе Вячеслава Зайцева. Он поистине великий человек и мастер своего дела. Победа прибавила сил, уверенности и счастья.

Брюнетка продвигает в Сети свое творчество. Фото: Instagram Ольги Хлыниной cosmetolog_lelya.ru

"ЛЮБЛЮ ТВОРЧЕСТВО БУЗОВОЙ"

К слову, и работа Ольги связана с красотой: она - известный у себя в городе косметолог-эстет. При этом брюнетка убеждена, что женщина должна быть не только красивой внешне, но и в душе.

Ольга Хлынина замужем и воспитывает двух детей. А в свободное время стремиться занимается тем, что ей интересно и близко: эффектная красотка пытается взойти на музыкальный Олимп под псевдонимом Леля. Начинающая певица выступает в различных заведениях Ростовской области. А клипы с ее участием можно увидеть в Интернете.

Кадр из клипа начинающей певицы. Фото: стоп-кадр видео YouTube пользователь: Леди групп

- Мне нравится заниматься музыкой, - рассказала Хлынина. - Я люблю творчество Ольги Бузовой и хорошо к нему отношусь. Она - умничка!

И, надо сказать, что поклонники уже отмечают удивительное сценическое сходство между двумя певицами.

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