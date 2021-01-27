"Комод перерубил палец": "начальник" не пропустил через мост на Малиновского родителей с истекающей кровью девочкой

Люди могут пересекать мост только пешком. Фото: Дадаян Давид

Накануне семья из Ростова-на-Дону столкнулась с большой неприятностью - пострадала маленькая девочка. На малышку упал тяжелый комод и перерубил ей фалангу пальца на руке. Родители в панике запрыгнули в машину и повезли дочку в ближайший травмпункт, который находился в 20-ой больнице. Дальнейшие события больше походят на сюжет остросюжетного кино.

Как сообщили супруги в социальных сетях на странице городского паблика, чтобы сэкономить время, они решили проехать через строящийся мост на улице Малиновского. Переправа закрыта с начала месяца, но родители решили попытать счастья. На подъезде их остановили рабочие и объяснили, что движение запрещено, ведь это может быть опасно. Тут в дело вступил отец семейства. Он показал на свою дочку, которая сидела на заднем синие вместе с мамой, истекающая кровью, почти без сознания.

Строители вошли в положение и в качестве исключения пропустили семью через шлагбаум. Однако на другой стороне моста произошла обратная ситуация. Как рассказали родители в сетях, на выезде стояла машина какого-то "начальника" по имени Андрей. Он категорически отказаться убирать авто.

- Пришлось бросить машину и бежать по колено в грязи с малышкой на руках. На нашу беду откликнулись рабочие - ребята Сергей и Валерий. Они догнали нас на служебной газели и повезли спасать пальчик моей крошки, - пишет мама девочки.

Когда они добрались до "двадцатки", выяснилось, что она не работает, врачи не принимают пациентов, так как все время тратят на спасение ковидных больных. Тогда абсолютно незнакомые люди повезли семью в центр города - в травмпункт на Кировском. Там врачи успешно пришили палец и поставили гипс. Сейчас маленькая девочка идет на поправку.

Эта история стала примером того, как люди готовы пренебречь инструкциями, когда речь идет о более важных вещах. Никто не знает, как бы развернулись события, окажись на стройке равнодушные рабочие. Может быть палец маленькой девочке и не спасли, если бы строители действовали только по правилам и не пустили машину по закрытому мосту.

Возникают закономерные вопросы: а если возник пожар, могут ли спасатели на служебной машине проехать по закрытой переправе? Вдруг на другой стороне человеку стало плохо? Выходит, врачам, чтобы добраться до него, нужно объезжать через весь город!

В администрации Ростова-на-Дону дали ответы на эти вопросы. Сотрудники дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры пояснили, что автомобили экстренных служб при необходимости могут двигаться по мосту. Рабочие в таких ситуациях обязаны открыть шлагбаум и предоставить им путь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мост через Ростовское море появится лишь в 2022 году

В следующем месяце пройдет аукцион на создание проектной документации (подробнее)

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!