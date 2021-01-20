В Ростове-на-Дону на 20 января прирост за сутки - 392 человека.В Ростовской области коронавирусом заразились уже 59 100 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 392 новых случая заболевания. В тяжелом состоянии находятся 294 человека. Врачи не смогли спасти жизни уже 2 370 дончан. Выздороветь удалось 48 864 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 1406. Коэффициент распространения инфекции – 1.- Новые инфицированные зарегистрированы в 42 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (145), Батайске (12), Новошахтинске (11), Неклиновском (11) районе, Таганроге (10), Шахтах (10), Красносулинском (10), Миллеровском (10), Песчанокопском (10) районах, Новочеркасске (9), Азовском (9), Сальском (9), Аксайском (8), Мясниковском (8) районах, Волгодонске (7), Гукове (7), Каменске-Шахтинском (7), Белокалитвинском (7), Куйбышевском (6), Октябрьском (6), Орловском (6), Усть-Донецком (6), Чертковском (6), Веселовском (5), Зерноградском (5), Тарасовском (5), Тацинском (5), Багаевском (4), Зимовниковском (4), Ремонтненском (4) районах, Донецке (3), Волгодонском (3), Кагальницком (3), Каменском (3), Константиновском (3), Матвеево-Курганском (3) районах, Азове (2), Звереве (2), Верхнедонском (2), Заветинском (2), Морозовском (2), Шолоховском (2) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.Среди новых заболевших 31,9% - в возрасте от 18 до 45 лет, 41,6% - от 46 до 65 лет, 16,1% - от 66 до 79 лет, 3, % - старше 80 лет, 6,6% - дети. В стационарах содержится 3 029 пациентов. Новыми жертвами коронавируса стали 10 женщин, 55, 67, 72, 74, две по 78 лет, 80, две по 84 года, 85 лет, и 12 мужчин – 62, 64, 68, 71, 72, 73, 82, 83, 84, два по 85 лет, 93 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.Врачи следят за состоянием 28 859 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 109,72 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 2 498 тестов на коронавирус. За весь период было выполнено 1 532,36 тысячи исследований.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКоронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 19 января 2021 года: еще 393 человека заразились коронавирусом за сутки.Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 19 января.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!