Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 20 января 2021 года: врачи вылечили от COVID-19 более 49 тысяч человек

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 20 января 2021 года: врачи спасли от COVID-19 более 49 тысяч человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 20 января 2021 года: врачи вылечили от COVID-19 49 196 человек, в том числе за последние сутки – 332. Об этом сообщает региональное правительство.

В лабораториях Дона провели 8,2 тысячи тестов на коронавирусную инфекцию, из них - 388 оказались положительными. С момента начала пандемии зараженными смертельно опасным вирусом на территории области оказались 59 488 человек.

Коронавирусную инфекцию за минувшие сутки обнаружили 52 городах и районах Ростовской области. Больше всего людей с положительным тестом оказалось в донской столице – 158 человек. В Таганроге выявили 12 людей с ковидом, по 11 заболевших оказалось в Батайске и Шахтах.

Всего по одному зараженному зафиксировали в Донецке, Заветинском, Милютинском, Обливском, Ремонтненском, Советском и Чертковском районах.

Сейчас лечение в стационарах Дона из-за коронавируса получают 2 921 пациент. Врачи приняли решение подключить к ИВЛ 212 человек в тяжелом состоянии.

Медики подсчитали, что с момента начала пандемии не смогли спасти жизни 2397 человек, заболевших ковидом. За минувшие сутки количество жертв увеличилось на 27 человек. COVID-19 стал причиной смерти 10 женщин и 17 мужчин. Все они были в возрасте от 62 до 88 лет.

Из-за контакта с заболевшими и сомнительных результатов анализов на коронавирус под наблюдением медиков находятся 28 764 человека.

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