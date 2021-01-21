Ростовчанка назло экс-супругу увезла сына в неизвестном направлении

Специалисты ФССП опасаются, что подростка увезли за границу. Фото: пресс-служба Управления ФССП России по Ростовской области

В Ростове-на-Дону отчаявшаяся женщина похитила сына и увезла в неизвестном направлении. 17-летнего Глеба Ярового разыскивают на территории Ростовской области. Об этом сообщает региональная пресс-служба Управления ФССП России.

Все началось с того, что после развода супругов суд пришел к выводу, что мальчика нужно оставить с матерью. Женщина была не согласна с решением о том, что ребенок должен общаться с отцом 2 раза в неделю. Ростовчанка придумала план и назло экс-супругу решилась на срочный переезд.

Сейчас сотрудники Управления ФССП России по Ростовской области, ищут подростка. Специалисты опасаются, что женщина вывезла сына за границу.

Ситуацию осложняет еще и то, что после распада семьи у мать ребенка наотрез отказывается общаться с бывшим мужем. Женщина всячески скрывает любую информацию о сыне.

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Если у Вас есть информация о местонахождении ребенка, то сообщите ее по телефонам: 8(863)210-33-64, 8(863)210-52-82 или в дежурную часть Управления ФССП России по Ростовской области по тел: 8(863)262-44-69.