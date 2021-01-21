Коронавирус в Ростове-на-Дону 21 января 2021: число зараженных дончан приближается к 60 тысячам

Жертвами коронавируса стали 25 человек. Фото: ИВАНОВА Диана

В Ростове-на-Дону 21 января прирост заболевших за сутки составил 142 человека. По всей Ростовской области коронавирусом заразились еще 390 жителей. Общее число инфицированных достигло 59 878.

Наибольшую долю новых заболевших составляют люди в возрасте от 46 до 65 лет — 41 %. 28% — жители в возрасте от 18 до 45 лет. 18,2% — от 66 до 79 лет; 5,9% — старше 80 лет; 6,9% — дети.

В настоящее время лечение в стационарах проходят 2 896 пациентов. Состояние 214 человек оценивается как тяжелое. Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Подтвердилась смерть 25 зараженных коронавирусом. Среди них — 13 женщин в возрасте от 36 лет и 12 мужчин — от 50 до 82 лет. У всех пациентов были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. За все время жертвами коронавируса стали 2 422 человека.

За сутки вылечились 327 заболевших. Число выздоровевших с начала пандемии составило 49 523 человека.

Под медицинским наблюдением остаются более 28,5 тысячи человек. Сняты с наблюдения почти 110 тысяч жителей.

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