«Глухозимье»: об особенностях зимней рыбалки рассказал ростовский спиннингист

Несмотря на трудности, зимой можно поймать почти любую рыбу. Фото: Сергей КУРОЧКИН

Несмотря на морозы и снег, заядлые рыбаки в Ростове-на-Дону не бросили хобби. На набережной по-прежнему можно увидеть много людей с удочкой. Один из них, Евгений Терешин, ловит рыбу на спиннинг в любое время года. Он рассказал, чем отличается зимняя рыбалка, и дал несколько советов.

«ЖИЗНЬ В ВОДОЕМАХ ЗАМИРАЕТ»

Рыбалка зимой — занятие для особенно терпеливых. По мере того, как температура воды снижается, уменьшается и активность рыбы. Евгений говорит, что нужно очень медленно подавать приманку и выполнять проводку (подмотка лески или шнура катушкой — прим. ред.).

— Жизнь в водоемах замирает, что отражается на рыбалке. Это более сложный вдумчивый процесс. Быстрыми движениями рыбу можно спугнуть, — поясняет собеседник.

Он отметил, что текущий период рыбаки называют «глухозимьем». Все-таки клюет лучше в начале зимы, пока водоемы не замерзают, и в конце — когда начинает теплеть. Тем не менее и в разгар не самого активного сезона можно поймать хорошую рыбу.

ПРО СНАСТИ

Наиболее действенная снасть для зимнего спиннинга — джиг. Лучше использовать пассивные приманки, то есть те, которые медленно перемещаются и не создают в воде лишних колебаний. Причина все та же — для «сонной» рыбы что-то активное выглядит совершенно неестественно.

Современные рыбаки, по словам Евгения, вместо лески давно используют шнуры. Об этом элементе нужно позаботиться заранее. Шнур впитывает воду, которая может замерзнуть при низкой температуре — в этом случае он просто испортится.

— Шнуры нужно покрыть специальной силиконовой смазкой. Можно использовать обычное масло для тела. В этом случае шнур будет отталкивать воду, — пояснил Евгений.

СОВРЕМЕННЫЙ РЫБАК ОДЕВАЕТСЯ КАК АЛЬПИНИСТ

Стоит уделить внимание одежде — рыбаку должно быть и тепло, и комфортно. Евгений советует надеть два или три слоя термобелья и специальный костюм.

— Современный рыбак одевается как сноубордист или альпинист. Термобелье отводит лишнюю влагу от организма, но при этом тело остается в тепле. Верхний слой должен быть непромокаемым и непродуваемым, но при этом легким. Ничто не должно сковывать движения.

ЧТО И ГДЕ ЛУЧШЕ КЛЮЕТ?

Несмотря на все трудности, зимой можно поймать почти любую рыбу. Чаще всего попадается окунь, на втором месте — судак. Например, на днях Евгений Терешин поймал трехкилограммового судака. Друзья рыбака доставали из воды даже судаков массой семь килограммов.

Евгений подчеркивает, что даже отработанные навыки и идеальные снасти не гарантируют хорошего улова. Многое зависит от банального везения.

— Нужно понимать, что ты делаешь, но и фактор везения никто не отменял. Правильная подготовка и понимание процесса — это 40 процентов успеха. 60 процентов — удача, сошлись звезды или нет.

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