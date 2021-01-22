Как работает аэропорт Платов во время тумана и резкого потепления

График полетов в Платове изменен по погодным условиям. Фото: Архив КП

В пятницу, 22 января, в донской столице и пригороде резко изменилась погода. В утренние часы столбик термометра достиг отметки плюс четыре градуса, хотя днем ранее за окном было минус 24 градуса. Потепление спровоцировало туман, который окутал некоторые города и районы Ростовской области.

Погода повлияла на работу аэропорта Платов. Согласно данным онлайн-табло, изменился график полетов в главном аэропорту донского региона.

На момент публикации, была задержаны рейсы для пассажиров, следующих в Сочи, Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Калугу, Калининград и Москву.

Автомобилисты отмечали хорошую видимость в это утро в Азовском районе и Батайске. Но движение по дорогам осложнено из-за снега, который из-за потепления подтаял и сделал дороги скользкими.

Напомним, синоптики спрогнозировали резкое потепление после лютых морозов. В утренние часы будет тепло - до плюс четырех градусов. Днем воздух прогреется до плюс пяти градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сильные морозы до минус 24 уже в Ростове-на-Дону: когда ждать потепление, рассказали синоптики.

Погода преподнесет сюрприз ростовчанам, уверяют метеорологи (подробности)

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!