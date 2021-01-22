Старт вакцинации, аномальные холода и резкое потепление: что случилось в Ростове-на-Дону за неделю

Массовая вакцинация стартовала в Ростовской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уходящая неделя оказалась полна сюрпризов для жителей Ростовской области. "Комсомолка" подводит итоги и вспоминает самые обсуждаемые новости с 18 по 22 января 2021 года.

ПРИВИВКИ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА

На территории Ростовской области стартовала массовая вакцинация населения. Желающие сделать прививки против коронавируса атаковали поликлиники и больницы с первых дней рабочей недели. Медики записывали на процедуру несколько сотен желающих ежедневно.

Врачам удалось провакцинировать 3 тысячи 305 человек. Активнее всего вакцинация проходила в Ростове-на-Дону. Жителей донской столицы привили вакциной «Спутник V».

Сообщается, что желающим получить прививку против COVID-19 придется пройти осмотр у терапевта. Врач спросит о состоянии здоровья, аллергии, вирусных заболеваниях и прочем. В вакцинации будет отказано людям, которые недавно переболели коронавирусом, пациентам с противопоказаниями, беременным женщинам, кормящим матерям, а также детям и подросткам до 18 лет.

Медики напоминают, что вакцинация от ковида проводится в два этапа. Вторую прививку пациент должен сделать через 21 день после первой.

КРЕЩЕНИЕ В ПАНДЕМИЮ

В Ростовской области тысячи людей пришли на привычные места купания. Дончане не испугались крещенских морозов и окунались в ледяную воду, хотя, например, в Ростове в ночь с 18 на 19 января температура воздуха понизилась до отметки в минус 14 градусов.

Впервые за долгое время крещенские купания в открытых водоемах прошли без присутствия батюшек. Для многих верующих этот вопрос оказался принципиальным, поэтому они сразу шли в храмы, где и проходило освящение воды.

РЕЗКИЕ ПЕРЕМЕНЫ ПОГОДЫ

Ростовчане за эту неделю увидели, какой разной может быть зима на Дону.

Перед Крещением на территории Ростовской области столбик термометра опустился до минус 14 градусов. На следующий день в Ростовской области было гораздо холоднее. Резкое снижение температуры началось в вечерние часы 20 января. Самым холодным стало утро четверга, 21 января, когда на термометрах ростовчане увидели минус 24 градуса, однако к обеду температура воздуха начала выправляться. Показатели уличных термометров резко взлетели - до плюс 4 градусов в последний день рабочей недели.

Такая непостоянная погода негативно влияет на метеозависимых людей, которые во время резкого изменения погоды чувствуют себя гораздо хуже.

ПЕРВАЯ ПОБЕДА ФК «РОСТОВ»

На зимних сборах в Испании ФК «Ростов» одержал сокрушительную победу над противникам из клуба «Альхесирас». Матч закончился со счетом 5:1.

Валерий Карпин выпустил на поле два разных состава. Так, в первом тайме желто-синие забили противникам один мяч, а во втором - четыре. Во время игры на поле отличились футболисты: Понтус Альмквист, Армин Гигович, Хорен Байрамян, Дмитрий Полоз и Владимир Обухов.

Победа воодушевила и спортсменов, и болельщиков. Фанаты пожелали, чтобы все остальные матчи в РПЛ игроки отыграли с похожим результатом.

НОВОРОЖДЕННОГО МЕДВЕЖОНКА ОТБЕРУТ У МАМЫ

В Ростовском зоопарке неминуема семейная драма. Белые медведи Комета и Айон останутся без малыша из-за договоренностями со всероссийской организацией, благодаря которой медвежонок родился.

Сейчас малыш активен и счастлив. Он растет, с интересом познает окружающий мир и даже не подозревает о том, что скоро ему придется расстаться со своей семьей.

Стоит отметить, что в паре былых медведей на территории Ростовского зоопарка впервые за 32 года появился медвежонок. В неволе этим животным размножаться крайне сложно.

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